Un Inter Miami sin Messi ni Suárez vence y se mantiene líder

Sin el argentino Leo Messi ni el uruguayo Luis Suárez, el Inter Miami triunfó por 1-2 en el campo del Vancouver con las decisivas actuaciones del ecuatoriano Leonardo Campana y del finlandés Robbie Taylor que le permitieron a las Garzas mantener el liderato en el Este de la MLS por delante de Cincinnati.

Taylor, con un golazo en el 38, y Campana anotaron para el Inter Miami, que tiene un punto de ventaja sobre el Cincinnati, con un partido más respecto al equipo de Ohio.

En el momento más complicado del Inter Miami, y con el Vancouver apretando, Campana aprovechó un pase de Robbie Taylor para rematar con la derecha y celebrar el 2-0 (m.54).

La cuarta diana del ecuatoriano puso tierra de por medio, pero los canadienses siguieron apretando y protestaron por un penalti sufrido por Fafa Picault. El árbitro revisó el contacto con Avilés y pitó penalti.

El escocés Ryan Gauld lo transformó y los canadienses apretaron con todo hasta el noveno minuto de tiempo añadido, sin lograr derrumbar el muro defensivo del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino.

El Inter Miami extendió a diez su racha de partidos sin perder, mientras que el Vancouver lleva seis sin conocer la victoria.

Se enfrentaron Vancouver y Miami, los dos clubes separados por más kilómetros en la MLS. El vuelo, que dura casi siete horas, es el más largo de la liga estadounidense.

La noticia de las bajas de Messi, Suárez y Busquets provocó hasta la reacción del director general de los canadienses, que le avisó a sus aficionados en un comunicado publicado el pasado jueves.

"Aunque no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro rival y para nosotros era importante comunicarlo a nuestros aficionados lo antes posible", informó el director general de Whitecaps, Axel Schuster.

Messi, Suárez y Busquets guardaron energías de cara a los dos próximos compromisos del club de Gerardo 'Tata' Martino, ambos en casa contra el Atlanta United y el Saint Louis.