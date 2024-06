'Pecado original': Avance del capítulo de hoy, 17 de junio

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el próximo capítulo, mientras Kumru se prepara para viajar a París junto a Ömer, donde planean casarse, Yildiz siente que ha llegado el momento de poner fin a su matrimonio con Çağatay.

A pesar de las tensiones entre ellos, el golpe de la noticia lo deja sin palabras. Para Yildiz, la decisión de divorciarse no es solo significa liberarse de un matrimonio marcado por la desconfianza y la traición, sino también un nuevo comienzo en su vida. Sin embargo, lo que Yildiz no sabe es que Çağatay y Kumru están llevando a cabo un cruel plan para burlarse de todos: la modelo no va a casarse con Ömer.