A la espera de Messi, la MLS bate su récord de espectadores con un Riqui Puig brillante

82.110 personas acudieron al derbi angelino entre el LA Galaxy y Los Angeles FC (LAFC) llenando el estadio Rose Bowl de Pasadena Riqui Puig anotó el gol de la victoria de los Galaxy fue el jugador más destacado del partido

La MLS está de moda y el fichaje de Messi puede hacerla aún más garnde. De momento, batió este martes su récord de espectadores en un partido gracias a las 82.110 personas que acudieron al derbi angelino entre el LA Galaxy y Los Angeles FC (LAFC).

Casi siete mil espectadores más que en el anterior récord del partido de 2022 entre el Charlotte y el Galaxy con 74.749 espectadores. El estadio Rose Bowl de Pasadena (Los Ángeles, EEUU) acogió este partido muy especial que se disputó además en el 4 de julio (Día de la Independencia de EEUU).

El , que jugaba este encuentro como local pese a que se disputaba en campo neutral, ya había avanzado el lunes que las entradas estaban agotadas. El fútbol sigue creciendo en EEUU donde se juega estas semanas la Copa Oro y que será la sede el año que viene de la Copa América, del Mundial de Clubes en 2025 y del Mundial de 2026 junto a México y Canadá.

Y fue Riqui Puig quien anotó el gol de la victoria de los Galaxy en el derbi angelino y fue el jugador más destacado del partido: "Todo jugador quiere estar en estos partidos. Yo no juego por dinero, sino por estas experiencias (...) Me lo he pasado como un niño pequeño y creo que he dado un gran nivel", recalcó el exjugador del Barcelona, que además dio una asistencia.

Puig festejó su gol quitándose la camiseta y enseñando su número a los fans del LAFC, una imagen similar a la de Messi en 2017, al celebrar un 2-3 en el descuento para el Barcelona en el Bernabéu.

Puig anotó su cuarto gol con la camiseta de los Galaxy: "Me gusta jugar con presión y los derbis. Hoy se ha demostrado. (...) El ambiente fue brutal, somo es el equipo de la ciudad y estoy muy contento de pertenecer a los Galaxy. Hemos sido mejores".

Riqui Puig también tuvo los mejores registros del partido, consiguiendo completar 52 pases con éxito, realizando un total de diez regates, dos tiros a puerta y cuatro oportunidades de gol generadas.