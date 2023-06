El 'aviso' del Tata Martino sobre Messi y Busquets

El técnico argentino fue presentado como nuevo técnico del Inter de Miami y ofreció su primera rueda de prensa El ex entrenador del Barça volverá a reunirse con las dos leyendas azulgrana en Estados Unidos

El 'Tata' Martino es el nuevo entrenador del Inter de Miami. El argentino fue presentado ayer en Estados Unidos y ofreció su primera rueda de prensa, dónde se refirió repetidas veces a Leo Messi y Sergio Busquets, con quienes compartirá vestuario las próximas temporadas.

Tras revolucionar la MLS con el fichaje de Leo Messi e incorporar a Sergio Busquets, el Inter Miami anunció la llegada de Gerardo ‘Tata’ Martino en calidad de nuevo técnico, para formar una conexión que viene de lejos ya que ya compartieron vestuario en el Barça en la temporada 13-14.

En la rueda de prensa, precisamente, fue preguntado por las ganas que tiene sobre volverlos a entrenar y sobre la sensación que existe sobre que llegan a 'retirarse' a Miami. “Hablamos con Leo, hablé con Sergio… hablé con ellos de venir a tener éxitos. A competir y a competir bien”, afirmó.

“Esto a veces nos pasa incluso a nivel personal. A veces se asocia Estados Unidos, Miami, ‘hollydays’… Y no es esto. Nosotros queremos a competir, ellos vienen de competir. Vienen de ser campeones del mundo, de ser campeones en LaLiga española. No son futbolistas que van a venir aquí a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre. Y eso es a lo que venimos hacer”, concluyó, dejando claro que van a darlo todo sobre el césped.

En este sentido, Martino, Messi y Busquets esperan empezar a trabajar juntos pronto, pero deberán esperar mínimo al 21 de julio, cuando se disputa el primer encuentro. Este es el partido de Leagues Cup contra el Cruz Azul, cuyas entradas se venden por más de 1.000 dólares, es el que se imagina en el club para el posible estreno del astro argentino.