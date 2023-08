Mercado de fichajes, en directo hoy: Dembélé, Mbappé, Joao Félix y Bernardo Silva ... | Altas, bajas y rumores del Barcelona, Real Madrid...

El entrenador de la Roma ha confesado estar 'aliviado' después de que la cláusula de Paulo Dybala expirase este 1 de agosto. El mediapunto argentino ya no podrá abandonar el equipo por 12 millones de euros según estipulaba su contrato, algo que Mourinho celebra.

José Mourinho: “Paulo Dybala’s release clause has expired on August 1… so I can finally sleep well and more relaxed”. 🇦🇷



🇸🇦 “I’ve received two proposals: Al Hilal and Al Ahli wanted me, I decided to turn both down as I want to stay at Roma”, he told Corriere dello Sport. pic.twitter.com/0wW3MjN7QW