El mercado se ‘calienta’

Los clubes europeos ultiman sus plantillas: la Premier League tendrá mucho movimiento tardío Por el mercado italiano no se prevé mucho movimiento tras resolverse la ‘novela’ de Lukaku

De todas las tareas por hacer en cada mercado de fichajes, las horas finales siempre suelen ser las más concurridas. Con las competiciones ya iniciadas, los equipos pueden tener ya análisis más detallados de fortalezas y debilidades en sus plantillas, por lo que acudir al día final es una práctica habitual para todos, incluso los que no participan activamente pero sí dejan abierta la puerta a aligerar las cargas con alguna venta. Y este inicio de temporada 2023/2024 no será la excepción a la regla, con diversas operaciones aún por cerrar en las últimas horas de mercado.

Por parte de la Premier League son varias las operaciones por finiquitar aún, una de ellas con Pep Guardiola como protagonista. El técnico catalán está a detalles de reforzar su medular con Matheus Nunes, centrocampista de los Wolves. En Inglaterra lo dan por hecho, asegurando que la oferta subiría a los 60 millones de euros tras el rechazo por una inicial de 55. El talento luso, a sus 25 años, es la opción que más se adapta a lo que buscaba Pep con Lucas Paquetá, opción que se diluyó por su investigación respecto a apuestas deportivas.

Al otro lado de Manchester también se prevé movimiento. Erik ten Hag necesita un lateral izquierdo tras la lesión de Luke Shaw y con Malacia aún en la enfermería. La presentación de Dalot a pierna cambiada no convenció y no cerrarán el mercado sin un nuevo carrilero zurdo. Y el nombre apuntado es Marc Cucurella. El exazulgrana, suplente con Pochettino, no vería con malos ojos un movimiento a Old Trafford. El problema será la forma: los ‘blues’ lo pagaron por 65 millones de euros al Brighton la pasada campaña y el United no quiere saber nada de esa cifra. Una cesión parece ser la manera de resolverlo, acorde a ‘The Athletic’.

Además de la salida de Cucurella, el Chelsea también apunta a un fichaje para el extremo. En su caso, la lesión de Chukwuemeka les obliga a buscar otro nombre. Cole Palmer y Emile Smith-Rowe podrían llegar, aunte el City y el Arsenal -respectivamente- se muestran reticentes a soltar a dos de sus apuestas a futuro.

Pendientes de kolo

Por su parte, la Ligue 1 y la Bundesliga se entrelazan en una novela que vería su final pronto: el fichaje de Kolo Muani por el PSG. El Eintracht de Frankfurt no quería dar por perdido al delantero, pero este ya reveló sus intenciones: “Espero y deseo que acepten la oferta de París y que este cambio sea posible para mí”, comentó. La última oferta gala fue de 65 ‘kilos’ y Hugo Ekitike, mientras los germanos solicitaban 100 millones de euros.

Por los lados de Italia, poco movimiento se avecina. Lukaku, la novela pendiente, ya cerró su paso a la Roma, y no se espera mayor fichaje por Milan ni Nápoles.

El peligro de arabia

A pesar del cierre de mercado este 1 de septiembre, en Arabia permanecerá abierto hasta el 20, lo que pone alerta a los clubes europeos por si pierden alguna figura sin poder reemplazarla. Es lo que no quiere el Liverpool, temeroso de la marcha de Mohamed Salah.

Según informaciones de Daily Mail, el Al-Ittihad se niega rotundamente a renunciar a su fichaje y está alineando una megaoferta para hacerse con los servicios del jugador a pesar de que el Liverpool insiste en que el egipcio no está a la venta. Jürgen Klopp calificó la posible marcha de Salah a Arabia como una “verdadera catástrofe” dado que le costaría mucho encontrar un repuesto de sus características con tan poco margen de tiempo.

En la agenda del Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, también se había colado otro nombre: el de Luis Alberto. El centrocampista de la Lazio, sin embargo, renovará con el club romano.