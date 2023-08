El retorno de Afellay

El que fuese jugador azulgrana en la época de Guardiola volverá al fútbol después de unos años Las lesiones lastraron la carrera de un extremo que apuntaba a marcar una época

El mundo del fútbol ha vuelto a dar una nueva oportunidad a Ibrahim Afellay. El que fuese jugador del FC Barcelona en la época de Guardiola ha vuelto a los terrenos de juego, aunque esta vez de una manera distinta a la que nos tenía habituados.

La carrera del extremo holandés siempre estuvo lastrada por las lesiones desde su explosiva aparición en el PSV. El habilidoso jugador atrajo la atención de toda Europa en sus primeras temporadas en Holanda, aunque finalmente fue el FC Barcelona quien consiguió hacerse con la promesa holandesa.

En su primera temporada como azulgrana, Afellay fue sumando minutos que ayudaron al equipo a conquistar su cuarta Champions en Wembley. En el recuerdo de la afición siempre quedará aquella segunda parte contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con su prodigosa asistencia a Leo Messi.

Sin embargo, el jugador no pudo acabar de explotar su talento de la mano de Pep Guardiola. Las contínuas lesiones no permitieron al extremo disponer de continuidad, una situación que acabó con la marcha del jugador del equipo azulgrana.

Afellay empezó a sumar aventuras desde entonces en Inglaterra, Grecia o Alemania en busca de una oportunidad para volver a sentirse futbolista. A pesar de todo, el extremo no pudo remontar el vuelo hasta retirarse en la temporada 2020/2021.

Feyenoord has added former Dutch international Ibrahim Afellay to the staff of the U18s. He already interned at the Academy last season. pic.twitter.com/VZxXQbVRmq