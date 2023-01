El Bayern de Múnich ficha a Daley Blind

El experimentado central neerlandés llega al club bávaro como agente libre Daley Blind y Ajax rescindieron sus acuerdos contractuales hace unos días

El Bayern de Múnich ya ha conseguido su primer refuerzo en este mercado de traspasos invernal, es Daley Blind, central neerlandés de 32 años que llega procedente del Ajax de Ámsterdam en una operación a coste cero para el club bávaro.

Según apunta Fabrizio Romano, el jugador rompió sus relaciones contractuales con el Ajax hace unos días, cosa que le ha permitido fichar por el Bayern como agente libre.

FC Bayern are set to sign Daley Blind! Surprising move confirmed. Agreement in place for Dutch defender who parted ways with Ajax few days ago. First call, @telegraaf. 🚨🔴 #FCBayern



Medical tests booked, contract until June for Blind who has just accepted.

Here we go soon. pic.twitter.com/qDHGnJcsCu