Jorge Mendes entra en escena para desbloquear el traspaso de Enzo Fernández

Según 'The Athletic', el Chelsea no querría pagar los 120 millones de la cláusula del jugador El agente de Enzo Fernández entra en escena para tratar de desatascar el fichaje

Todos los caminos parecen conducir a Enzo Fernández a Stamford Bridge, pero esos caminos están llenos de obstáculos que, por ahora, impiden el fichaje del argentino por el Chelsea. El club 'blue' estaba dispuesto a poner todo el dinero encima de la mesa que hiciera falta para acometer el traspaso, pero ahora se ha frenado ese ímpetu.

Según apunta 'The Athletic', el Chelsea ahora mismo no tiene ninguna intención de pagar los 120 millones de la cláusula de rescisión del jugador, algo con lo que se había rumoreado en los últimos días. El club londinense considera que el precio es una auténtica barbaridad y que no se corresponde con el nivel exhibido hasta el momento por Enzo y es por ello que pide a Jorge Mendes desencallar la operación.

El agente del jugador se antoja ahora como la persona clave para que Enzo Fernández finalmente firme ya por el Chelsea. Los 'blues' quieren bajar esos 120 millones de euros de precio de traspaso y buscarían negociar con el Benfica una rebaja. Veremos qué sucede en las próximas horas, pero lo que parece claro es que es cuestión de tiempo que todas las partes se den la mano.

Enzo Fernández ya ha mostrado la firme decisión de salir del Benfica en este mercado de invierno y el Chelsea está dispuesto a ofrecer una cantidad indecente para llevárselo. No quiere llegar a esos 120 millones pagados al contado, pero su operación rondará igualmente los 100 'kilos'.

Los agentes del futbolista y el Chelsea ya llegaron a un acuerdo hace unas semanas y ahora tan solo queda que los clubes sienten las bases del traspaso. Para ello parece que será clave Jorge Mendes.