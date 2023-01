Joao Félix, cada vez más cerca de Inglaterra

Arsenal, Chelsea y Manchester United tendrán contactos con el portugués durante esta semana Joao Félix busca una salida del Atlético de Madrid en el mercado invernal y la opción más viable parece una cesión

El interés de equipos de la Premier League por hacerse con Joao Félix es cada vez mayor, y el portugués estaría cada vez más interesado en un traspaso en este mercado invernal con destino Inglaterra. Chelsea, Arsenal y Manchester United son los máximos aspirantes a hacerse con los servicios del ahora jugador del Atlético de Madrid.

Según apunta Fabrizio Romano, esta semana el agente del luso, Jorge Mendes, tendrá nuevos contactos y reuniones con los tres clubes de la Premier League para concretar una posible llegada de Joao Félix a sus filas, con el jugador deseando salir de España.

Pese al interés de los tres conjuntos británicos, el Chelsea parece que será el menos atrevido en su ofera ya que el perfil que busca el equipo londinense es el de un nueve rematador de área, una faceta que no es la especialidad de Joao. Los blues están focalizados en cerrar el traspaso de Enzo Fernández para la medular.

Los equipos que apostarán todo para convertir al portugués en su flamante nuevo jugador serán Manchester United y Arsenal, que ansían incorporar a un jugador capaz de marcador diferencias en el último tercio del campo.

Tras el fichaje de Gakpo por el Liverpool, uno de los objetivos del Manchester United en la posición de delantero, la directiva de los 'red devils' ha puesto su mirada en Joao, a quién ven con muy buenos ojos para tomar las riendas del ataque de Erik Ten Hag en este nuevo proyecto del club.

Su versatilidad en la zona de media punta sería una mejora evidente para un equipo que se está viendo lastrado por el paupérrimo rendimiento de Jadon Sancho, extremo que llegó al lado rojo de Manchester a cambio de 100 millones de libras en verano de 2021 pero que no está convenciendo a nadie.

