¡Nadal pregunta por el Bayern - Madrid en pleno partido!

Siempre pendiente del Real Madrid, Rafa Nadal no pudo evitar preguntar por su equipo incluso en pleno partido del Masters 1.000 de Madrid ante Lehecka, protagonizando una escena de lo más curiosa que no pasó desapercibida.

Aprovechando un descanso entre juegos, Nadal se dirigió a su staff preguntando por el resultado del partido entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, de la ida de las semifinales de la Champions. Utilizando las manos, su cuerpo técnico le indicó que el resultado había sido un empate a 2.

Ya en la previa del partido, el tenista balear le dio un 'palo' a la organización por hacer coincidir su encuentro ante Lehecka con el partido del Real Madrid. "Desgraciadamente, es una hora que no es la que me habría gustado, pero dadas las circunstancias de hoy, lo más prudente es jugar a esa hora en vez de a las 16:00. Había dos opciones, el torneo ha elegido esa, y yo estoy de acuerdo. Lo malo es que me coincide con otra cosa...", declaró Nadal.