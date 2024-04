El 'palo' de Nadal al Mutua Madrid Open por coincidir su partido con el Bayern - Real Madrid

Nadal ha vuelto y batió el pasado lunes a Pedro Cachín en un encuentro que se alargó hasta las tres horas. Rafa, una vez finalizó el partido, se mostró feliz por las sensaciones que está teniendo a lo largo del Masters 1000 de Madrid. De esta manera, Nadal disputará los octavos de final ante Lehecka este martes, coincidiendo con el duelo de Champions del equipo que él es fanático, el Real Madrid.

Una vez finalizó el encuentro, Nadal fue preguntado por la posibilidad de coincidir su horario de partido con el del conjunto merengue. Nadal, en tono de broma, contestó que "lo primero es lo primero. Pero no creo que me pongan de noche...", siendo sabedor que la organización conoce su afición por el Real Madrid.

Pero, finalmente, el torneo parece no haber escuchado su petición y su partido se jugará en el último turno, es decir, a las 22:00 hora local. Mientras que en la Caja Mágica se vibrará con el duelo de Nadal ante Lehecka, una gran parte de la capital española tendrá los ojos en el duelo de Champions entre Bayern y Real Madrid.

"Me coincide con otra cosa..."

El balear ha sido preguntado una vez se ha notificado el horario de manera oficial y ha mandado un 'recado' a la organización: "Desgraciadamente, es una hora que no es la que me habría gustado, pero dadas las circunstancias de hoy, lo más prudente es jugar a esa hora en vez de a las 16:00. Había dos opciones, el torneo ha elegido esa, y yo estoy de acuerdo. Lo malo es que me coincide con otra cosa...", reconoció Rafa.

Más allá de coincidir con el duelo de Champions, en lo puramente tenístico, es el mejor horario que podría tener Nadal. Tras estar sin ritmo de competición y disputar el pasado lunes un duelo muy exigente tras tres horas de batalla, cuanto más descanso y recuperación tenga Nadal, más opciones de batir a Lehecka habrá.

Lo que está claro es que, sea cual sea el resultado, una vez finalice su duelo en la Caja Mágica, Nadal querrá saber el resultado en el duelo de Champions entre Bayern y Real Madrid.