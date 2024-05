Baile en los 'grandes' banquillos de Europa

Perder tiene consecuencias. O, al menos, llama a rumores. A muchos rumores. Los 'grandes' equipos de Europa no se pueden permitir temporadas de transición. Ni temporadas sin títulos. Perder, para ellos, es algo que más que para el resto. Y cuando ese sucede, los entrenadores tienen muchos números de que su banquillo empiece a bailar. Está sucediendo este curso.

Ahora que llegamos ya al final de la temporada, muchos están siendo los nombres que están sonando para salir o entrar de clubes. Muchos rumores, pero también algunas certezas. Como que Klopp no seguirá en Liverpool y que llega Arne Slot. O que Allegri, después de una campaña terriblemente mala, tampoco se sentará en el banquillo 'bianconero' el próximo curso. O que Tuchel tampoco estará en el Allianz.

Esos cambios son algunos de los confirmados, pero aún podrían venir más. Muchos más. Y todos en equipos 'grandes' de las cinco grandes ligas del Viejo Continente. Los repasamos, con todos los clubes implicados.

¿Qué pasará con Xavi?

Es la pregunta del millón en Can Barça. Después de confirmarse que continuaría una temporada más, los últimos sucesos no invitan precisamente al optimismo. La continuidad del técnico egarense es, ahora mismo, una auténtica incógnita y los rumores sobre un futuro sin él no han tardado en llegar. Se ha hablado de Flick, de Tuchel, de Motta... Veremos qué sucede en un banquillo que quema y de qué manera.

Un nuevo proyecto en el Bayern

El bávaro es uno de los banquillos más apetecibles entre los 'grandes' de Europa. Tuchel ya ha confirmado que no seguirá la próxima temporada y ahora se abre la veda. Muchos nombres han sonado, aunque los que más gustaban a la directiva del Bayern se han ido cayendo poco a poco. Rangnick y Nagelsmann, los que estaban llamados a ser los favoritos, decidieron no coger un banquillo que, ahora mismo, es una patata caliente.

Tuchel confirma su salida del Bayern: "No hemos llegado a un acuerdo" / Perform

El Bayern demanda un proyecto nuevo, con caras nuevas y con ventas sonadas. Es por ello que acertar el relevo debe ser clave para evitar que el Leverkusen, que este año ha impuesto su tiranía, vuelva a reinar en Alemania. Thomas Frank y Oliver Glasner son los que han sonado más en las últimas horas. También lo ha hecho De Zerbi, pero su candidatura parece haberse caído.

La nueva era sin Jürgen Klopp

Otro de los banquillos que tendrá un cambio de nombre sonado es el del Liverpool. Se acaba una era gloriosa en Anfield con el adiós de Jürgen Klopp y ahora empieza el nuevo proyecto de Arne Slot. Veremos qué sucede con jugadores como Salah, que podría ser una baja sensible. Sea como fuere, el nuevo técnico tendrá la papeleta de hacer olvidar al germano, un auténtico ídolo en Anfield después de haber devuelto al club a lo más alto del fútbol inglés.

Para el recuerdo quedarán los enfrentamientos contra Guardiola. Ambos técnicos han escrito las últimas mejores páginas de la historia de la Premier League.

¿Se le acaba el crédito a Ten Hag?

La temporada del Manchester United, como viene siendo rutina ya en los últimos años, ha sido tremendamente decepcionante. Octavo en la Premier League, el peor resultado en la historia del club. Los números de este Manchester United son para echarse a temblar y para romper con varios registros negativos de su historia reciente. Veremos si el proyecto 'red devil' sigue sosteniendo a un Ten Hag que, por el momento, no ha demostrado la capacidad para reconducir esto. Tuchel suena con fuerza para sustituirlo.

Una Juve sin alegría... y sin Allegri

Otro de los que ha cuajado una temporada tremendamente decepcionante es la Juventus. El cuadro 'bianconero' se ha quedado lejísimos del Inter en la Serie A, ha caído a las primeras de cambio en Europa y tan solo ha tenido el consuelo de la Coppa de Italia, ganando la final de la Atalanta.

Massimiliano Allegri deja de ser técnico de la Juventus / LAP

Sin embargo, el comportamiento de Allegri en esa final, sumado al rendimiento del equipo, le han llevado al cese. Ahora, la Juve anda buscando técnico para encabezar un nuevo proyecto. El nombre que más gusta es el de Thiago Motta después de hacer historia en el Bolonia.

El Nápoles, entre De Zerbi y Conte

Toda Italia pensó que dejar escapar a Spalletti después de ganar el Scudetto iba a ser un error mayúsculo de De Laurentiis. Y así ha sido. Sin el técnico italiano, el proyecto del Nápoles de Kvaratskhelia, Osimhen y compañía se ha ido a pique con una velocidad pasmosa. Ni Rudi Garcia, ni Walter Mazzarri ni Calzona han revitalizado a un equipo que este verano necesita un nuevo impulso. Suenan, sobre todo, De Zerbi y Antonio Conte para liderar al nuevo Nápoles.

Un nuevo Ajax

Aterrizó a media temporada Van't Schip para recuperar a un Ajax que se hundía en la Eredivisie y que, incluso, coqueteaba con los puestos de descenso. Sin embargo, hace semanas que anunció que su labor en el banquillo 'ajacied' había concluído. Ahora el cuadro de Ámsterdam busca nuevo entrenador y nuevo proyecto. Ten Hag, si finalmente sale del Manchester United, sería el mejor colocado.

El Sevilla quiere ponerle algo más de 'pimienta'

Otro de los que suena con fuerza para dejar el banquillo de un equipo importante es Quique Sánchez Flores. Llegó a Sevilla como medida de urgencia con un equipo que se caía en pedazos y ha logrado el objetivo, al menos, de no perder la categoría. Pero se espera mucho más de un equipo como es el hispalense.

Pimienta: "Si en las áreas no eres contundente, es difícil conseguir puntos" / EFE

De esta forma, en la secretaría técnica del conjunto de Nervión ya se habla de un relevo y el nombre que más está sonando no es otro que García Pimienta. El técnico de la UD Las Palmas lleva dos grandes temporadas en el club insular y podría dar un nuevo salto en su carrera.