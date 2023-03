Piqué: "Me sorprende que Tebas hable tanto de la Kings League"

El exfutbolista azulgrana, en declaraciones a 'El Món a RAC 1', aclaró la polémica con el máximo dirigente de LaLiga sobre la Kings League "Es un producto totalmente diferente y me gustaría que la gente viera un partido para saber que no tiene nada que ver", explicó

Gerard Piqué ha salido al paso para explicar cuál es el objetivo de la Kings League y la polémica entorno a las palabras de Tebas. En una entrevista con Jordi Basté en 'RAC 1', el exazulgrana explicó que la oferta de entretenimiento del torneo es totalmente diferente a la de LaLiga y que 'no tienen nada que ver'. "Me sorprende que Tebas hable tanto de la Kings League", dijo tras explicar que no son productos que se tengan que pisar y que pueden convivir perfectamente.

La Kings League tendrá este fin de semana su última jornada antes de los play-off del 26 de marzo que se disputarán en el Camp Nou. Ya se han vendido más de 70.000 entradas y podría haber lleno absoluto. "Somos ambiciosos, así que intentaremos lograrlo. Tener 2,1 millones de personas viendo un partido son grandes números. Son cifras que no esperábamos, y si lo comparas con un partido de normal de Primera División hay mucha diferencia. Sin querer compararnos, las cifras están ahí", explicó.

El producto de la Kings League está triunfando entre el público joven y también entre los futbolistas profesionales, que se han sentido atraídos por el torneo desde el primer momento. Algunos, incluso, "me llaman para decirme que ven la Kings League en un vestuario antes de jugar un partido", confesó Piqué.

Uno de los grandes atractivos en la previa del torneo, además de las actuaciones musicales de artistas mundialmente conocidos como Tiago PZK o Lali, será la llegada de los cuatro presidentes en helicóptero al Camp Nou. "Hemos tenido una reunión con los Mossos", aclaró Piqué sobre este tema.

El 'show' de la Kings League atrae a un público masivo y la competición está batiendo récords y superando expectativas en su primera edición. "La gente está muy entusiasmada, y lo que les gusta es poder vivir el producto de cerca.

Las finales se disputarán en el Camp Nou pero lo harán en otro lugar en su segunda edición. "La gente flipará", prometió el exfutbolista. Lo que es prácticamente seguro es que se jugarán fuera de Cataluña, así que podemos pensar en cualquier gran estadio del fútbol español.