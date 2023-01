Roberto Torres: “No ha sido una decisión fácil porque Osasuna es mi vida”

El ya exjugador rojillo habló tras abandonar el club de El Sadar Apuntó que no tiene ningún interés en dejar el fútbol

El exjugador de Osasuna Roberto Torres ha afirmado este domingo que su marcha de la entidad pamplonesa “no ha sido una decisión fácil” al tratarse de un aspecto fundamental de su vida tras 18 años en el club navarro que milita en LaLiga Santander.

“Quizás no soy consciente de todo lo que he hecho porque estás en la rueda y, hasta que no me separe un poco, no lo valoraré del todo. Estoy muy orgulloso”, ha comenzado la rueda de prensa el número ‘10’ rojillo, que este domingo ha recibido la despedida de la afición en un emotivo acto celebrado en el estadio de El Sadar.

El futbolista ha explicado que su sitio siempre fue Osasuna: “Siempre he creído que mi lugar estaba aquí, que era feliz aquí y que no tenía por qué irme a otro sitio. Estoy muy contento”.

“Todo el apoyo y los agradecimientos que he recibido me han sobrepasado. Es evidente que me siento una persona y un jugador querido en Pamplona y en Navarra, pero es verdad que hasta que no pasa algo así quizás no se expresa todo el mundo. Ha sido increíble”, ha valorado sobre los tres últimos días en los que no ha parado de recibir muestras de cariño.

Sobre la gestión de su última media temporada, Torres ha comentado que “no ha sido fácil porque a todo el mundo nos gusta jugar. Me gusta mucho entrenar, durante la semana lo llevaba todo genial y cada día en Tajonar es una delicia. Los fines de semana eran duros, pero es mi trabajo y mi profesión también tiene momentos de todo tipo. He intentado llevarlo lo mejor posible”.

“Tenía que dar un paso al frente. Era muy fácil estar hasta verano de la misma manera en la que estaba y era el momento de dar una vuelta a la situación y de jugar, eso es lo que más ha pesado. Tengo muchas ganas de volver a sentirme futbolista”, ha manifestado durante la rueda de prensa posterior a la despedida vivida sobre el césped de El Sadar.

“No sé qué va a ser de mi en un futuro, pero por supuesto que, si surge, sería algo precioso. Desde el club, seguro que también quieren y yo estaré encantado de volver. Es mi casa”, ha anotado el mago de Arre sobre una posible vuelta a Tajonar.

El hasta ayer capitán de Osasuna ha declarado que se encuentra “muy bien físicamente” y que no tiene “ningún tipo de problema en retirarme el año que viene, el siguiente o cuando sea. El fútbol me encanta y es mi vida. De momento tengo muchas ganas de seguir jugando y para nada tengo en mente nada relacionado con dejar el fútbol”.