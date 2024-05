Di Giannantonio: “Ya no veo a Márquez inalcanzable”

Parece ser que Fabio Di Giannantonio no perdona que Marc Márquez le quitase su asiento en el Gresini Racing. En una entrevista con MotoSprint, el piloto italiano del Pertamina Enduro VR46 reconoció que prefiere fijarse en los datos de Bezzechi, Bagnaia o Martín antes que en los del piloto de Cervera.

El piloto de Roma confesó que ya no ve a Márquez como un “extraterrestre”, sino más bien como un rival más. "Veo en los datos que Marc y yo utilizamos el gas de forma muy similar. Es algo que a veces me sorprende, el estar cerca del pilotaje de un ocho veces Campeón del mundo. Aunque tal vez en mi debut en MotoGP lo veía un poco más lejos, ahora ya no lo veo como un extraterrestre", afirmó el italiano.

“Obviamente, tengo un gran respeto por él porque es un campeón y cuando pilota tiene su magia, pero no lo veo inalcanzable. Lo veo como un rival, e incluso cuando lo estudio, no veo grandes diferencias”, añadió el piloto de 25 años que ocupa la décima plaza en la clasificación general.

Además, tras la carrera de Jerez, Di Giannantonio afirmó no tener muy en cuenta los datos de Márquez, pues prefiere fijarse en los de otros pilotos Ducati. "Lo de Márquez es muy peculiar porque en las curvas de derechas es uno de los peores pilotos de Ducati y en las de izquierdas es uno de los mejores. Por esa razón nunca me fijo demasiado en él. Me centro más en mi compañero de equipo (Bezzecchi), Bagnaia o Martín, que en mi opinión son los que mejor pilotan la Ducati", comentó el italiano en declaraciones recogidas por GPone.

El piloto del Pertamina Enduro VR46 ha empezado la temporada con buen pie, finalizando entre los diez primeros en las cuatro primeras citas de la temporada. Sin embargo, su punto débil siguen siendo las carreras Sprint, dónde tan solo ha puntuado en la del GP de España, acabando en 13ª posición.