Mendilibar ironiza sobre su despido: "Agradezco al Sevilla, de lo contrario no estaría aquí"

El español José Luis Mendilibar, entrenador de Olympiacos, aseguró que la eliminatoria de semifinales de la Liga Conferencia contra el Aston Villa, pese a tener una diferencia de dos goles, "no está cerrada", e ironizó con el despido del Sevilla en el pasado mes de octubre porque "de lo contrario no estaría aquí" a un paso de una final europea.

El Olympiacos, con una renta de dos goles a favor tras el 2-4 de la ida, busca la primera final europea de su historia ante el Aston Villa, de otro español, Unai Emery, que espera remontar en Atenas para colarse en la final tras el duro varapalo de la ida.

"Hace veinte años jugamos por primera vez como rivales. He cambiado menos que él. Hemos jugado muchas veces y los partidos estuvieron equilibrados. No creo que las diferencias fueran tan grandes. Ahora la cuestión es que Emery cree que puede dejarnos fuera y eso es un arma a su favor", dijo Mendilibar, en conferencia de prensa.

"Sabemos que el Aston Villa jugará duro para clasificarse, como queremos hacer nosotros, y ambos tenemos posibilidades", manifestó.

El técnico vasco, con una larga trayectoria profesional, dijo saber "gestionar situaciones" de presión de este tipo.

"Agradezco al Sevilla que me haya despedido porque sino esto no hubiera pasado. Si no me hubiera ido no estaría aquí y tampoco nada de esto hubiera pasado si nuestros jugadores no lo merecieran", confesó.

"El mensaje que mandamos a la afición es que lo daremos todo para darles una alegría. Sabemos muy bien lo que significa este torneo momento para nuestra afición. Tenemos un muy buen equipo. Los jugadores están empezando a creer en sí mismos y cuando lo hacen las cosas pueden ir mejor", concluyó.