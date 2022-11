Las dudas del Villarreal con Quique Setién

La victoria en el RCDE Stadium hace que la directiva del Villarreal se plantee seguir contando con el cántabro pese a sus malos números Con seis semanas por delante para trabajar, se puede confiar en el cántabro... O en otro entrenador

Todo parecía decidido antes de la visita al RCDE Stadium. La cúpula directiva del Villarreal tenía claro que, pasara lo que pasara en el duelo ante el Espanyol, Quique Setién no iba a seguir siendo entrenador del equipo.

Pero el triunfo en Cornellà ha hecho que se dude sobre una decisión que parecía firme. Ahora que llega un largo parón, el club castellonense ve una oportunidad para que el técnico cántabro acabe de implantar su idea en el vestuario amarillo... O que lo haga un nuevo entrenador.

Cualquier entrenador tras un mal inicio en su cargo cambia el parecer de la afición con una victoria. Un triunfo siempre da una vida extra, pero en el caso de Setién no está tan claro ya que su continuidad va más allá de los resultados.

El cántabro llegó al banquillo del Villarreal para sustituir a un Unai Emery que dejó su sello en sus dos campañas y pocos meses, y lo hizo con una idea totalmente diferente que no ha cuajado ni en el vestuario ni en la afición. Las sensaciones que deja el equipo no son buenas, aunque con seis semanas por delante para trabajar tras el partido copero ante el Santa Amalia, la directiva del Villarreal podría dar un voto de confianza a Setién O no. Todo puede pasar.