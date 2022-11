Darder, satisfecho con el "puntazo" del Espanyol

El futbolista de Artà fue el encargado de anotar el 0-1 perico en Canillejas "El equipo ha hecho un partido defensivamente espectacular; seguramente, el mejor de la temporada", dijo el capitán

Sergi Darder, centrocampista del Espanyol, valoró este domingo el 1-1 contra el Atlético de Madrid como "un puntazo", por el hecho de que su equipo jugó en inferioridad numérica durante "60 o 70 minutos" por la expulsión de Leandro Cabrera, y destacó el encuentro "defensivamente espectacular" de su conjunto.

"Veníamos a por tres. Pero es evidente que es un campo muy difícil. Sabíamos que ellos con el paso del tiempo iban a ponerse nerviosos. Cuando te quedas 60, 70 minutos con uno menos hay que valorarlo como lo que es, como un puntazo, aunque no nos sirve mucho para la clasificación", valoró en declaraciones a 'Dazn'.

"No diría que somos un equipo vulnerable. Somos de los equipos que menos ocasiones concedemos, pero más encajamos. A los equipos les cuesta generar peligro. Hay que cambiar la dinámica de no conceder en errores individuales. El equipo ha hecho un partido defensivamente espectacular; seguramente, el mejor de la temporada. Hay que mantener eso, pero no perder las llegadas que tenemos", declaró.

Darder fue el autor del gol del Espanyol. "Soy un jugador que me gusta tener el balón. Estar con diez defendiendo todo el partido hace que el encuentro se haga incómodo. Era momento de tener personalidad, pausa, frenar un poco el ritmo, llevar los ataques más lejos de nuestra portería y he tenido la suerte del gol en una de las pocas veces que he pisado el área", aseguró.