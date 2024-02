El Chimy Ávila se apunta a Cádiz

En la presentación de Chimy Ávila y Pablo Fornals con el Real Betis, los cuestionamientos iban direccionados al debut del delantero. Fornals ya vio minutos en el empate contra el Getafe, pero el ex de Osasuna no alcanzó a entrar en convocatoria. Ahora, según sus propias palabras, ya está listo para estrenarse.

El hispanoargentino señaló estar OK para debutar con el equipo bético el próximo viernes ante el Cádiz, ya que lleva "cuatro días entrenando" con sus nuevos compañeros y está "bien y a disposición del míster", el chileno Manuel Pellegrini.

Acompañado por el presidente bético, Ángel Haro, en una rueda de prensa en la que también fue presentado Fornals, también dio las gracias al esfuerzo hecho para su fichaje a los dirigentes del Betis, "que estuvieron detrás hasta el último minuto", y añadió que "las cosas estaban claras" porque le "hacía mucha ilusión venir acá y pasar este momento".

UNA AFICIÓN QUE LE RECUERDA A CASA

"Son cuatro días, pero todo lo que viene en camino seguro que es bueno. He venido aquí a jugar y tener a esta afición a mi favor me hace acordarme mucho de Sudamérica. Vas sintiendo las cosas así, me identifico mucho con el Villamarín, que es parecido a los estadios grandes de Argentina", subrayó Chimy Ávila sobre la hinchada verdiblanca.