Patson Daka, el próximo objetivo de un Betis que ha arrasado en invierno

A Borja Iglesias se le presentó una oportunidad de oro en enero: sin mucho protagonismo esta temporada en el Betis, el mejor equipo de Europa llamó a su puerta. No podía ignorar el reclamo del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, y puso rumbo a Alemania. Su salida obligó al cuadro andaluz a buscar un sustituto en ataque, y al final llegó el Chimy Ávila, el gran deseo verdiblanco. Sin embargo, el nombre de Patson Daka, delantero del Leicester City, estuvo sobre la mesa bastante tiempo por si no se concretaba la operación con el ex de Osasuna.

También firmó a Cédric Bakambu, que aún no ha podido entrenar bajo las órdenes de Manuel Pelligrini, concentrado con su selección, la República Democrática del Congo, que está en las semifinales de la Copa África. Más allá de la parcela ofensiva, el Betis también reforzó la medular. Fichó a Pablo Fornals, procedente del West Ham, con suspense hasta el final por una negligencia informática de los británicos, pero al final se pudo completar la operación.

DAKA, PARA EL VERANO

El delantero zambiano de 25 años, Patson Daka, gusta en el Benito Villamarín. El futbolista del Leicester fue el 'Plan B' por si se caía la opción del Chimy Ávila y el Betis estaría interesado en ir a por él de en el mercado de fichajes de verano, según apunta 'Estadio Deportivo'. El club andaluz cuenta con magníficos informes sobre su rendimiento en la Championship.

Patson Daka, durante un partido de Premier League con el Leicester City en la temporada 2022723 / EFE

El posible adiós de Willian José, así como el de Borja Iglesias, ya que el Bayer Leverkusen tiene una opción de compra por el español de 8 millones de euros, pueden provocar la llegada del zambiano, que suma seis goles y tres asistencias en nueve partidos disputados en la categoría de plata del fútbol inglés.