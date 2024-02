Cerezo da un toque al Athletic: "Arrieros somos y en el camino nos veremos"

La previa de las semifinales de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid se palpitan con mucha expectativa. Y más leña al fuego tiró Enrique Cerezo, presidente del club colchonero, refiriéndose a la polémica de las 48 horas más de descanso que tendrán los de Ernesto Valverde. Ya Simeone reclamó: "Si una semifinal tan importante para España la Federación decide que un equipo tenga 48 horas más para prepararlo me parece injusto". Y ahora, el directivo lanzó su dardo.

"Yo la verdad es que pensaba que se iba a aplazar un día por una razón fundamental: aparte de que nos venía bien a nosotros para el descanso de los jugadores, hay una cosa fundamental y es que también les venía bien a ellos, también tendrían un día más de descanso. Parece ser que el Bilbao no ha aceptado esta solución", destacó Cerezo.

Además, agregó: "La Federación dijo que es un problema entre los dos clubes y ya te digo una cosa: arrieros somos y en el camino nos encontraremos", puntualizó Cerezo. atendiendo a los medios de comunicación antes de la comida de directivas con Jon Uriarte, presidente del Athletic Club.

"SIEMPRE LE HE CONOCIDO COMO BILBAO"

Además, el presidente opinó sobre el nombre del Athletic Club, al que asegura siempre haber conocido como el "Bilbao" desde siempre: "¿Que ahora dicen que se llama Athletic? Pues que se llame Athletic, yo la verdad es que no me he enterado. En un campeonato europeo que jugamos la final contra el Athletic de Bilbao en Bucarest, en una cena de la UEFA, yo dije claramente el Bilbao. Alguno me dijo 'oiga, que es el Athletic'. Yo no lo digo con ninguna malicia, siempre lo he conocido como el Bilbao", destacó.