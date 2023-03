Aday da más detalles de su intento de 'compra'

El exjugador del Girona dijo en 'El Larguero' que ningún club le ha ofrecido nunca dinero Sigue el revuelo tras la denuncia de Aday la posterior respuesta de LaLiga

El fútbol español se ve agitado por un nuevo escándalo tras las palabras de Aday Benítez, exjugador del Girona, en el programa 'El bar de Sique' donde hablaba de un intento de compra por 50.000 euros en un encuentro ante el Córdoba.

Por ello, el exfutbolista y actual colaborador de la Cadena SER en espacios como 'Què t'hi jugues', habló anoche en 'El Larguero' para profundizar en el tema.Aday Benítez señaló que todo se trataba de "un tema de apuestas" en ese encuentro Córdoba-Girona de la última jornada de la temporada 2016/17 en LaLiga SmartBank, en el que ninguno de los dos se jugaba ya nada. Aday quiso dejar claro que ningún club estaba implicado en el intento de compra, sino que era únicamente un asunto de apuestas.

Unas declaraciones por las que LaLiga ha presentado una denuncia ante el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA).

Aday se mostró incluso abrumado por el revuelo tras sus declaraciones: "Me ha sorprendido y llegas al punto de pensar que te puedes arrepentir por contar una simple anécdota. Esto de los 50.000 euros cuando se me acercan a proponérmelo evidentemente yo ya de inicio pienso 'qué locura es esta'. Tengo hasta miedo porque es una cosa muy seria. Pero soy una persona educada y en el paso para llegar a ese último partido me dicen que si me puedo reunir con compañeros".

Preguntado por ese encuentro en 'El Larguero', el ex del Girona relató: "Fue personalmente. Me dijo 'podrías ganar hasta 50.000 euros'. Yo soy educado y se lo dije, que no era la persona. En ese momento no teníamos la información que nos dan ahora los clubes para denunciar todos estos casos. Yo lo único que tenía claro es que no podía aceptar esto, ni por ganar ni por perder ni por nada. Esto que se dice que es por perder, claro que es por perder, porque por ganar es más difícil. Imagino que la apuesta siempre es por perder, imagino".

"En ese partido en concreto no nos jugábamos nada ni nosotros ni el Córdoba. Yo entendí que era un tema de apuestas. No le di mucha más bola porque no me interesaba el tema. Pero estas cosas me imagino que la gente sabe que pasan. Yo lo he explicado como una anécdota, pero de aquí no pasa. De hecho, sinceramente, no sé ni quién es la persona. No me acuerdo ni de su cara", indicó.

"Puede ser que se lo contara a un compañero, la verdad es que no me acuerdo, sinceramente. Pero en el momento me dio hasta... 'hostia'. Me encuentro en una situación que no me ha pasado nunca y no me quiero ver envuelto aquí. Mi idea fue evadirlo totalmente", siguió relatando Aday Benítez.

Cuestionado por Manu Carreño sobre si pensó en denunciar los hechos, el exjugador afirmó: "No sabía ni quién era la persona. No la he vuelto a ver en mi vida. Me dijo 'si quieres saber más puedo pasarme por aquí y puedo tal...'. No he sabido nunca nada más de esa persona".Aday quiso aclarar que ningún club tuvo nada que ver: "A mi esto me ha pasado una vez, me ha pasado esta vez. Que lo que te digo, da hasta respeto porque no sabes dónde te metes y yo por suerte lo pude evitar al momento. Y ahí no ha trascendido más. Yo no he tenido más ocasiones de este estilo ni nada, ni dentro del vestuario ni nada. Y sobre todo, que he visto algún comentario por ahí: nunca me ha llamado ningún club ofreciéndome un euro. Nunca he tenido esa llamada de un club. He visto algún comentario... a mí no me ha llamado nunca ningún club ofreciéndome ni un euro, lo quiero dejar bien claro. Nunca".

En relación a la denuncia que ha interpuesto LaLiga al respecto, el ex de los de Montilivi dijo: "Un susto, la verdad. Yo estoy tranquilo porque sé que a mí no me van a encontrar nunca nada, porque nunca he recibido nada. Y la gente que me conoce pondría la mano en el fuego por mí en eso. Al final es lo que te decía, en el contexto en el que estábamos he explicado una anécdota que es curiosa y al final la recuerdas porque es una cosa fuerte, evidentemente, pero en esos momentos no se daban esas charlas informativas de cómo podías denunciar esto".

"Tenías claro que tú no podías apostar, recibir dinero de apuestas ni nada de esto. Y en ninguno de los contextos lo haría, es evidente, esto es rotundo, pero encima en el caso que era... Acabábamos de ascender, yo con 29 años iba a jugar en Primera División, ¿me iba a jugar mi carrera por 50.000 euros? Es inviable. Pero uno es educado y escucha, porque cuando te entran te seducen 'hola Aday, ¿qué tal? ¿cómo estás? Enhorabuena por la temporada, por el ascenso. Oye, tengo una propuesta...'.

Por último, pidió disculpas a los compañeros que se hayan visto afectados. "Me gustaría aclarar que si algún jugador de ha visto afectado... De hecho todavía hay jugadores en esa plantilla de esa temporada que mucho mérito tiene estar ahí, han llevado al club a lo más alto en estos años. No he querido referirme a ellos, les tengo mucho aprecio. Si en algún momento les he molestado con este comentario, lo siento, de verdad que les aprecio como compañeros".