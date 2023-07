La petición de Piqué a Florentino con el Bernabéu

"Estamos en ello para La Velada...", dijo irónicamente el presidente de la Kings League "¿Ser presidente del Barcelona? Ahora mismo está muy lejos. Tengo mucho por hacer en la Kings League y si me fuera, me quedaría a medias"

Gerard Piqué compareció ayer en El Larguero donde analizó la actualidad y novedades de la Kings y Queens League, competición de la que es presidente, y también de su vida una vez decidió retirarse de la actividad futbolística la temporada pasada.

En un tono desenfadado, el exjugador del Barcelona comenzó reconociendo que "me retiré del fútbol con la idea de poder tener los fines de semana libres y la verdad es que no tengo libre ninguno".

Sorprendió al afirmar que no echa de menos el fútbol profesional: "Echo cero de menos el fútbol. Es una etapa de mi vida que ha pasado. Cuando tomas la decisión de irte, la tomas. En esto soy muy frío. Mirar atrás te sirve para muy poco. Me fue increíblemente bien, mejor de lo esperado. Estoy muy orgulloso de lo vivido. Ni soñando me habría salido tan bien, pero quedarme en el pasado sería un error. El pasado ya no te da más. Obviamente la gente te conoce en la calle, pero esa etapa ya ha pasado. Cuando eso sucede, hay que seguir adelante".

Reconoció que se fue sin resentimiento: "El día que me fui el club y yo lo dejamos todo arreglado. No me deben nada. Tampoco diría que me lo han perdonado. Es cierto que el último año y medio lo tenía firmado y era una cantidad importante, pero tampoco jugué y la decisión de irme fue mía. No tenía sentido pedirle nada. Cobré lo que merecía mientras jugué".

Eso sí, el hecho de que no añore su etapa como jugador, no significa que el no le siga importando. ""¿Preocupado por el Barça? Es una cierta preocupación. Sabes que la situación económica no es la mejor, pero estamos en buenas manos. Es un presidente y una junta que esto lo ha vivido y lo dejó atrás. Ya les pasó en 2003. Son valientes y saben lo que hacen. Estamos en modo supervivencia, pero sin descartar los títulos. Hay que seguir ganando. La historia te empuja a competir cada año y levantar copas. A la vez, económicamente no eres del todo competitivo. Jugar a eso el presi lo sabe hacer muy bien. Creo que los próximos 2-3 años son cruciales".

Piqué admitió que le dolería que le pitaran cuando regresara al Camp Nou: "¿Pitos en el Bernabéu? Si me pitase el Camp Nou me dolería mucho, es mi casa y son los míos. Cuando voy fuera, entiendo que cada uno exprese lo que quiera. Que me piten a mí siempre me ha gustado. Lo más jodido en la vida es la indiferencia. Que entres en un sitio y la gente no sepa nada. Mientras reaccionen... es muy curioso, porque donde te pitan luego te piden fotos. Esto es parte del show".

Y con relación a su aspiración de ser presidente del Barcelona, no por lo menos a corto plazo: "¿Ser presidente del Barcelona? Ahora mismo lo veo muy lejos. Tengo mucho por hacer aquí (Kings League) y si me voy ahora, me quedaría a medias"

Con respecto a Messi, entendió que era muy difícil su regreso y que su fixhaje por el Inter era lo más lógico: "Desde el primer momento pensé que Messi iría al Inter de Miami. A nivel económico le ofrecían cantidades estratosféricas. Estaba la opción de venir aquí, que entiendo que contempló, pero la decisión más natural era abrir mercado en EEUU. En Miami hay mucho latino, se habla mucho español y la adaptación será fácil para él".

Tampoco se olvida del Real Madrid, club por el que sigue teniendo los mismos sentimientos: "El Real Madrid lo he entendido siempre como una rivalidad en la que nos iba todo cuando era jugador. Ahora que estoy fuera sigo deseando que pierda siempre... pero no estoy al día a día para poder valorar si está haciendo las cosas bien o mal, o sin son favoritos. Lo único que voy a seguir este año es el Barcelona, y el Andorra, que estoy muy liado".

Y con respecto a su gran pasión actual, la Kins League, aseguró que no tiene techo: "Orgánicamente, la Kings League acabará llegando a todos. La generación más joven acabará involucrando a padres y abuelos. Sea porque necesitan dinero para entradas, porque necesitan la tele para verlos... Al final acabarán ahí. Como es fútbol, con muchas variantes pero al final todo se reduce a poner la pelota dentro de la portería, yo creo que acabará llegando a generaciones de 40-50-60 años que a lo mejor ahora mismo no han escuchado hablar del producto".