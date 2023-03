Barça-Liceo, a la final de la Copa

Los azulgranas se hicieron con la victoria gracias a un solitario gol de Bargalló El conjunto gallego certificó su billete a la final tras imponerse al Voltregà (1-2)

El Barça disputará la final de la Copa del Rey ante el Liceo en el clásico del hockey español tras imponerse a un correoso Reus que le puso las cosas muy difíciles. Un solitario gol de Bargalló en los primeros compases del choque fue suficiente para decantar el duelo.

FICHA TÉCNICA Copa del Rey BAR 1 ________________ 0 REU ALINEACIONES Barça Sergi Fernández, Hélder Nunes, Nacho Alabart, Pau Bargalló, Joao Rodrigues -cinco inicial-Carles Grau, Joan Pascual, Sergi Panadero, Marc Grau, Sergi Llorca. Reus Deportiu Virginias Càndid Ballart, Sergi Aragonés, Diego ROjas, Marc Julià, Checco Compagno -cinco inicial- Martí Zapater, Ferran Giménez, Joan Salvat, Guillem Jansà, David Gelmà. Goles 1-0 M. 3 Bargalló. Árbitros Fernández García y Villar Costa. Azul a Sergi Aragonés. Pabellón Municipal Joan Ortoll. 600 espectadores.

Después de sufrir en el duelo de cuartos ante el Igualada, al Barça se le presentaba un reto de altura en las semis. Intenso arrancó el duelo, con un lleno absoluto en las gradas del Polideportivo Municipal de Calafell, pero con apenas tres minutos transcurridos Pau Bargalló hizo el primero aprovechando una bola colgada por Helder Nunes. Un tanto que no rebajó la euforia ni de los aficionados, ni de los protagonistas del partido, especialmente de los azulgranas que iniciaron su asedio a la portería local, obligando a lucirse a un Càndid Ballart que se erigió protagonista para su equipo.

Las paradas del meta reusense y los primeros cambios en las escuadras dieron paso a una mayor igualdad, y a algo más de trabajo para Sergi Fernández, que apenas había tenido que aparecer en los primeros minutos.

A seis para el final, una azul de Joao dio una falta directo a los reusenses que no pudieron aprovechar, pese al detalle de calidad de Marc Julià, encargado de ese lanzamiento y poco después tuvo otra clara Pau Bargalló, pero finalmente el partido se fue al descanso con ese 1-0 en el marcador.

La segunda mitad empezó con un guion similar, aunque con el Barça teniendo la iniciativa, dominando sobre el parquet en busca de ampliar la renta y confiar la tranquilidad. Con apenas diez minutos transcurridos, Compagno envió fuera una acción clarísima, prácticamente solo ante el portero, que había nacido de una gran acción de Rojas.

La jugada dio paso a un período de alternativas, donde ambos conjuntos dispusieron de ocasiones de gol que no llegaron a materializarse. De nuevo Càndid Ballart se ponía el traje de héroe para evitar que los de Edu Castro decidieran definitivamente el partido. Entre tanto, el marcador de faltas iba subiendo, a pocos minutos para el final. Una azul a 3' del final envió a Sergi Aragonés al banco, poniendo aún más picante a ese tramo del choque. A bola parada lo intentó Bargalló pero se encontró con la resistencia de Ballart. No hubo más y con ese exiguo marcador se llegó al final.

En la otra semifinal, el Deportivo Liceo firmó su billete a la final tras imponerse al Voltregà Stern (1-2) en otro duelo intenso y ajustado. El conjunto coruñés se impuso en la eliminatoria merced a los goles de Alex Rodríguez y David Torres, que superaron la diana de Gerard Teixidó (1-2).

Este domingo, a las 12:30 horas, Barça y Liceo se medirán en busca del título.