Joao Rodrigues y Alabart lideran un gran paso hacia la Final a Ocho

El gallego y el luso anotaron un doblete cada uno en la plácida victoria por 5-0 ante el Amatori Wasken Lodi El cuadro azulgrana suma nueve puntos en tres jornadas y podría sellar su clasificación en la pista de los italianos

Sin necesidad de forzar la máquina, el Barça se ha impuesto este jueves al Amatori Wasken Lodi italiano por 5-0 con sendos dobletes de Ignacio Alabart y de Joao Rodrigues para lograr su tercera victoria en tres jornadas en la WSE Champions League y acercarse mucho a la Final a Ocho.

FICHA TÉCNICA WSE CHAMPIONS LEAGUE BAR 5 ________________ 0 LODI ALINEACIONES BARÇA, 5 (3+2): Carles Grau (p.), Ignacio Alabart (2), Helder Nunes (1), Pau Bargalló, Joao Rodrigues (2) -cinco inicial-, Sergi Panadero, Marc Grau, Sergi Llorca y Joan Pascual. AMATORI WASKEN LODI, 0 Valentin Grimalt (p.), Alessandro Faccin, Filipe Fernandes, Pablo Nájera, Morgan Antonioni -cinco inicial-, Nicolas Barbieri, Lorenzo Giovannetti, Andrea Fantozzi y Liam Bozzetto. GOLES 1-0, Ignacio Alabart (14:00); 2-0, Helder Nunes (19:22); 3-0, Ignacio Alabart (20:53); 4-0, Joao Rodrigues (30:40); 5-0, Joao Rodrigues (41:42). ÁRBITROS Rui Torres y Silvia Coelho (Portugal). Mostraron tarjeta azul al local Marc Grau (48:30). Faltas: 6-8. INCIDENCIAS Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo C de la WSE Champions League masculina de hockey sobre patines disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona).

Los azulgranas llegaban como líderes en solitario del Grupo C con seis puntos por las dos derrotas de los italianos en las dos jornadas disputadas, por lo que una victoria sería casi sinónimo de clasificación para la Final a Ocho de la WSE Champions League.

Con los lusos André Coelho (fútbol sala) y Luís Frade (balonmano) en las poco pobladas gradas del Palau para ver a sus compatriotas Joao Rodrigues y Helder Nunes (cumple 29 años este jueves), el Lodi se presentaba como segundo clasificado de la Serie A italiana, aunque a 14 puntos del líder Trissino (les ganó por 0-8 en la penúltima jornada liguera con cuatro goles de Jordi Méndez, ex del Igualada).

El equipo que dirige Edu Castro monopolizó la posesión en los primeros minutos, aunque con poca profundidad. No fue hasta los cinco minutos cuando el gol empezó a merodear por el Palau con una gran acción de Ignacio Alabart, un remate de Pau Bargalló a pase del ex del Liceo y un misil de Helder Nunes al hierro.

A base de faltas (ocho en los primeros 15 minutos), el cuadro lombardo mantenía vírgenes los dominios de Valentin Giralt (Porchera sufrió un golpe con una bola en el calentamiento). El argentino se empleó a fondo en el 10' a disparo de Nunes y acto seguido un 'Paueti' con la pólvora mojada cara a puerta también disparó al poste.

Helder Nunes y Alabart celebran un gol ante el Lodi | FCB

En la primera escapada visitante, el portero local Carles Grau evitó el gol de Giovannetti en el preludio del primer gol al paso por el 14'. Sergi Llorca hizo un perfecto bloqueo y Alabart aprovechó ese espacio para enganchar un potente disparo que supuso el 1-0 y rompía por fin la 'lata'.

El meta visitante detuvo un penalti a Joao Rodrigues en el 16' y el exazulgrana Pablo Nájera no empató de milagro en la otra portería en una gran estirada de Grau. Y en una acción muy similar al primer tanto, a Helder Nunes le concedieron un par de metros y el luso fusiló desde lejos el 2-0 en el 20'.

Un minuto y medio después, Alabart ejerció de 'mago' con el 3-0 en una internada por la izquierda tras un gran recorte que culminó colocando la bola en la escuadra lejos del alcance de Grimalt. Antes del descanso, el Barça gozó de una triple ocasión que desbarató el portero de los italianos y Faccin disparó alto cuando se cantaba el 3-1.

Joao Rodrigues marcó dos goles en la segunda parte | FCB

La segunda parte empezó con sendas ocasiones de Alabart y Filipe Fernandes y con el 4-0, obra de Joao Rodrigues en el 31' en una acción de auténtico genio al irse de un rival, levantar la bola y rematar con maestría en el aire. Lo celebraron especialmente sus compatriotas Frade y Coelho, a quienes dedicó el gol.

Grimalt negó el 'hat-trick' a Alabart en una falta directa y a ocho minutos del final un inspirado Joao Rodrigues aprovechó un pase corto de Pau Bargalló para firmar el 5-0 y su 'doblete' particular con un remate de primeras que sorprendió a todo el mundo.

Pese a los intentos del bigoleador Alabart y de un 'Paueti' que no consiguió ver puerta los locales no marcaron más goles y Carles Grau mantuvo la portería a cero gracias a la parada de Carles Grau en una falta directa que lanzó Fantozzi por una azul a Marc Grau. El Barça aguantó la inferioridad y se impuso por 5-0 y ya está casi a la Final a Ocho.