La suerte no acompaña a Rahm en la primera jornada del Open Championship

El vasco dejó escapar buenas oportunidades de birdie que no le permitieron situarse en las primeras posiciones Quién sí estuvo brillante fue Adrian Otaegui, que se situó en la cuarta posición provisional, con 67 golpes (-4)

Jon Rahm acabó lejos de los primeros puestos del Open Championship después de la primera jornada disputada en el Royal Liverpool, en Hoylake, al no aprovechar buenas opciones de birdie que hubieran impulsado su primera tarjeta. Sin ese acierto en momentos clave con su putt y con algun error inesperado en el green en putts cortos, se tuvo que conformar con una vuelta de 74 golpes (+3) y en el puesto 89.

El vasco arrancó los primeros nueve hoyos de manera muy regular, firmando ocho pares, por un solo bogey, en el siete. En una magnífica tarde para la práctica del golf y sin apenas viento que molestara el juego, Rahm despertó en el 10 con su primer y único birdie que le permitía volver al par del campo.

Aunque un nuevo bogey en el 12, le ponía otra vez por encima del par. El de Barrika intentaba sacar birdies para equilibrar su tarjeta, aunque no lo conseguía en un par de buenas opciones, especialment en el par 5 15 que dejaba escapar. Había que reaccionar en los últimos tres hoyos, aunque dos de ellos, realmente complicados.

Two of the world's best.



Mutual respect.@JonRahmpga @McIlroyRory pic.twitter.com/JEJPxeRx2s