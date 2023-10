Rahm: “Es un orgullo que vengan a verme jugar en el Open de España”

Jon Rahm será el foco de todas las miradas en el Abierto de España, que arranca este jueves en el Club de Campo Villa de Madrid "Ojalá veamos una Ryder en España. Todavía no se sabe dónde será en 2031”, dijo el vasco en referencia a la posibilidad de que se dispute en Camiral Golf, en Girona

Jon Rahm será la gran atracción del ACCIONA Open de España de Golf, que arrancará este jueves en el Club de Campo Villa de Madrid. El vasco, que ya ha logrado el título en tres ocasiones, buscará el cuarto con el apoyo de los aficionados, que no dejarán de animarle.

“Es un orgullo que vengan a verme y ser un referente es un honor. Ojalá pueda entretenerles como hasta ahora", apuntó Rahm. "Cuando un público quiere que ganes, se siente la presión. La adrenalina del golf hay que manejarla para jugarla mejor

El 'León de Barrika' se proclamó campeón del Abierto de España en 2018, 2019 y 2022. Después de igualar a Severiano Ballesteros con tres victorias, convirtiéndose en los dos golfistas que más trofeosacumulan en la historia moderna del campeonato. Rahm buscará en esta edición acercarse a Ángel de la Torre, que, con cinco títulos (entre 1916 y 1925), ostenta el récord de más victorias en el torneo.

Quiere jugadores de talla mundial

"Sería un honor superar a Seve. Cada vez que unes tu nombre al suyo es especial y más poder superarlo. No quiero pensar mucho tiempo en ello por la importancia. Si consigo el cuarto título ya hablaremos porque sigue siendo el referente", dijo Rahm,en la presentación del torneo.

Al de Barrika le gustaría que el torneo atrajese a jugadores de más nivel, aunque sabe que depende de los rectores del circuito. "Hay que hacer algo para que jugadores que igual no tienen en mente este torneo quieran venir. Hay que tener la ambición de que este torneo sea tan grande y poco a poco llegar al nivel de otros", comentó Rahm que dio algunas pistas.

"El dinero tiene que subir y también ponerlo en cierta fecha en el calendario para que igual los que vivimos en Estados Unidos estemos en Europa. Yo intentaré hacer lo que pueda a puerta cerrada para convencerlos", apuntó.

La Ryder Cup siempre una prioridad

Rahm se ha convertido ya en un líder del equipo europeo de la Ryder. Recientemente tiró del equipo en Roma, donde Europa logró el triunfo. "Para mí, la Ryder es algo especial. La jugaré sí o sí, si me eligen o si me clasifico. No hace falta que me paguen, es una gran semana, nos tratan de maravilla y yo pagaría por ser parte de ella. Lo haría por qué sí", manifestó.

Rahm, durante la presentación del Open de España | EFE

"La Ryder es una semana muy diferente al resto. Formas parte de un equipo y la atención cambia porque quieres que los novatos estén lo mejor posible, hay conversaciones, le pedimos historias a Txema Olazabal para que nos alegre el día y compartir el campo y sesiones con compañeros es diferente", apuntó.

Reconoció que le haría mucha ilusión que la Ryder se celebrase en España en 2031. "Ojalá veamos una Ryder en España. Todavía no se sabe dónde será en 2031”, en referencia a la posibilidad de que se dispute en Girona.

"Un año increíble"

“No me puedo imaginar al público español ahí. Sería todo un honor pero si tengo la suerte de ser parte de una Ryder en España ojalá Sergio García pueda estar involucrado. Es el mejor jugador de la Ryder de España y el golf se lo debe. Ya sea capitán o vicecapitán, sería un honor que Sergio y yo formáramos parte juntos", confesó.

Finalmente aseguró que ganar de nuevo el Open de España sería una guinda a la temporada triunfal. "Ha sido un año increíble. Es difícil de explicar lo que uno siente cuando vive un año como este. Ahora espero jugar bien y ganar mi cuarto título aquí", concluyó.