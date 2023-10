Doble victòria professional catalana a Singapur i França

El golf professional català va viure una jornada màgica amb dos triomfs molt especials aconseguits a dos llocs diferents del món

Una jornada que no oblidaran David Puig, vencedor a les Sèries Internacionals de l'Asian Tour a Singapur; ni Lucas Vacarisas, triomfador per primera vegada al Challenge Tour, el segon circuit europeu, a França.

David Puig, amb tot just un any de professional des que va deixar Arizona State, va aconseguir el seu primer triomf professional després d'imposar-se a les Sèries Internacionals de Singapur, amb un total de 269 cops (-19). Puig arribava a la jornada final del torneig amb nou cops de renda, i potser conscient del seu ampli avantatge a la classificació, va baixar el ritme de joc a la jornada final per tancar el torneig amb 73 cops (+1), suficient per endur-se la victòria. El jove talent de Golf Barcelona aconsegueix finalment el seu primer èxit com a professional després d'haver fet el salt al professionalisme en el seu darrer any universitari i enrolar-se al LIV Golf, on ha format part de l'equip Torque i on ha destacat en alguns dels tornejos

Per part seva, Lucas Vacarisas, en una jornada final espectacular, tancava el torneig amb una volta de 67 cops després d'una magnífica ratxa de birdeies, set consecutius, del quatre al desè forat del Golf International de Port Royal, per distanciar-se de tots els seus rivals i emportar-se victòria amb un total de 268 cops (-20), amb dos cops de renda sobre els seus perseguidors.

Lucas Vacarisas va guanyar per primera vegada com a professional a l'Alps d'Andalusia, tot just uns mesos després de reprendre's la marxa dels circuits després del confinament per la pandèmia. Només unes setmanes després va aconseguir la victòria al Campionat d'Espanya de Professionals. A partir d'aquí va arribar una aturada propiciada per una lesió cardíaca que li ha tingut més d'una temporada gairebé sense competir. Gràcies a aquesta primera victòria al Challenge Tour, Vacarisas puja 89 posicions a la Road to Mallorca, passant al lloc 39è i ara amb moltes opcions d'assolir el torneig final.