Jon Rahm cierra un 2023 de ensueño

El vasco finalizó quinto en el torneo que cierra la temporada en el DP World Tour, y la tercera plaza en la ‘Race to Dubai’ tras McIlroy y el danés Hojgaard Cuatro victorias en Estados Unidos con su segundo ‘Grande’, el Masters, además de una Ryder en Roma con Europa en septiembre pasado, como la guinda del 2023

Jon Rahm cierra un 2023 que en cuanto a resultados ha sido ciertamente espectacular, aunque no haya podido llevarse ni la FedExCup en Estados Unidos –el noruego Viktor Hovland fue el ganador- ni tampoco la ‘Race to Dubai’ que se apuntó el norirlandés Rory McIlroy por quinta vez en su carrera.

La regularidad del de Barrika ha sido patente a lo largo de la temporada, especialmente en los primeros meses del año donde arrancó a toda marcha logrando dos victorias en el mes de enero el Sentry Tournament of Champions y el American Express.

Un inicio fulgurante que tuvo continuación en febrero con su tercera victoria, el The Genesis Invitational, que le llevó al número uno mundial, y que culminó en abril con su segundo torneo ‘Grande’, el Masters de Augusta, que dominó por completo. Unos primeros meses de ensueño que completó con un segundo puesto en el México Open

Cerca de ganar más Grandes

Tras el Masters, Rahm también brilló en el US Open, donde logró la décima plaza mientras que en el Open Championship, en julio, volvió a quedarse muy cerca del triunfo con una segunda plaza. Su único lunar fue el PGA Championship donde se fue al puesto 50. En el torneo final del PGA Tour, The Tour Championship donde se decidía la FedExCup, no jugó al nivel que se esperaba y se tuvo que conformar con el puesto 18.

Tras su periplo estadounidense, desembarcó en Europa, disputando el BMW PGA Championship, en Wentworth, donde acabó cuarto, el Acciona Open de España, noveno y el torneo que finalizó el domingo, el DP World Tour Championship, donde realizó una gran remontada para acabar quinto.

Una campaña donde acaba en el tercer puesto mundial, con más de 20 millones de dólares en premios, y con la sensación de que todavía no ha tocado techo con tan solo 29 años. Un merecido descanso, que le permitirá volver a preparar la nueva temporada donde su gran objetivo volverá a ser ganar más torneos ‘Grandes’, lo que acaba definiendo la carrera de un profesional.

Campillo, al PGA Tour

Jorge Campillo tendrá la oportunidad de jugar por primera vez en el PGA Tour | EFE

Si Rahm ha realizado un año espectacular, no menos brillante ha sido la campaña del profesional extremeño Jorge Campillo, que ha logrado por primera vez en su carrera la tarjeta del PGA Tour 2024.

En el acuerdo entre el DP World Tour y el PGA Tour, los 10 primeros jugadores de la ‘Race to Dubai’ que no tengan todavía la tarjeta, podrán jugar el año próximo en Estados Unidos. Sin duda, un gran premio para Campillo, que finalizó decimosexto en la ‘Race to Dubai’ después de 31 torneos disputados y una victoria en el Magical Kenya Open.