Rahm: "Es mi mejor año por palmarés, por juego creo que fue en 2021"

"El año que viene espero tener mejor opciones", comentó Rahm El golfista vasco no pudo remontar la mala tarjeta del viernes

Jon Rahm, número 3 del mundo, dijo este domingo, tras no poder revalidar el título de campeón del Abierto de España de golf, que 2023 es su "mejor año por palmarés" aunque no por juego, que cree que fue en 2021.

Rahm desplegó su mejor juego del campeonato este domingo en la última jornada del Abierto de España firmando una tarjeta de 64 golpes (siete bajo par), para un acumulado de 270 (-14), que fueron insuficientes para certificar la remontada y pelear por la victoria.

"Ha sido un buen día, muy bueno. Empecé muy bien, después me atasqué un poco del 12 al 14 y esos hoyos, si los llego a jugar bajo par en vez de a uno, me hubieran salido mejor. Quería acercarme a los líderes y dar un susto", dijo Rahm, al término de su último recorrido.

"Me hubiese gustado acabar mejor. El fin de semana he conseguido arreglarlo pero fue una pena lo del viernes. El año que viene espero tener mejor opciones", comentó el golfista vasco, que dijo que se va a acordar del último hoyo del torneo, en el que se quedó a un paso de hacer un 'eagle'.

"Me voy a acordar de ese hoyo 18 (par 4). Quería darle eso al público. He hecho lo que he podido desde el principio y creo que ha sido un buen domingo. Así el vuelo a casa será más fácil. Si me quedase con mal sabor por cada torneo que no gane sería una vida muy dura", manifestó Rahm, que tenía como objetivo ganar su cuarto título del Abierto de España para superar a Severiano Ballesteros.

"Ganar el cuarto es más por honor a mi mismo que por Severiano Ballesteros", subrayó.

El 'León de Barrika', auténtico ídolo de la afición española, ha sido seguido en cada hoyo por centenares de aficionados desde la primera hasta la última jornada.

"No me doy cuenta de los aplausos cuando juego, estoy a lo mío. Este es un campo en el que dependiendo en qué parte estés el ruido y los gritos viajan bastante. Soy consciente de eso pero no pienso en ello", apuntó.

Tras disputar el Abierto de España Jon Rahm se tomará "diez días mínimo de vacaciones y, de aquí a enero," solo jugará la final del circuito europeo en Dubai (17-20 noviembre).

"Ha sido un año largo. He jugado un calendario diferente y he acabado más cansado que otros años pero eso no es excusa", declaró Rahm, que fue preguntado por los periodistas sobre si este 2023, en el que ha ganado la Ryder Cup con Europa y el Masters de Augusta, ha sido su mejor año.

"Sí y no. Por palmarés sí pero por juego quizá en 2021 hiciese mi mejor golf. Ese fue el año que jugué mejor. Este año he estado muy cerca de él. Estadísticamente no tengo ni idea", concluyó.