Jorge Campillo inaugura la cuenta de España en el DP World Tour 2023

El extremeño logró la victoria en el Magical Kenya Open, y vuelve a ganar tres años después Se impuso con un total de -18, Santiago Tarrío acabó tercero (-15) y Borja Virto, quinto (-14)

El golfista español Jorge Campillo se hizo con la victoria final en el Abierto de Kenia, torneo del DP World Tour disputado en el Muthaiga GC de Nairobi, después de defender el liderato que había alcanzado a la conclusión de la tercera jornada y firmar en la cuarta y definitiva 5 golpes bajo el par del campo para un acumulado de 266 (-18).

Campillo, que terminó el recorrido que cerraba el torneo con un total de 66 (-5) impactos tras una sobria y certera actuación, se convirtió en el primer jugador español en ganar un torneo del DP World Tour en 2023 y en el cuarto en vencer en este torneo tras Severiano Ballesteros en 1978, José María Cañizares en 1984 y Jordi García Pinto en 2013.

El jugador de Cáceres, de 37 años, aventajó en dos golpes al japonés Masahiro Kawamura y en tres al también nipón Ryo Hisatsune y al español Santiago Tarrio, mientras que a cuatro acabaron el austríaco Lukas Nemecz y el español Borja Virto.

Tercera victoria en el Tour

No ganaba el extremeño desde marzo de 2020, cuando venció en Qatar. Antes lo había hecho en abril de 2019 en el Trofeo Hassan II. Su tranquilidad fue determinante para resistir la presión que le imponían sus rivales. Comenzó con tres par seguidos y entre el hoyo cuatro y el ocho 8 firmó cuatro 'birdies' que le permitieron mantenerse como referencia.

Añadió otro acierto en el diez y aunque cometió un fallo en el once su ventaja era notable. No se inquietó pese a que el nipón Hisatsune acababa su recorrido con -15. Sabía que era cuestión de mantener el tipo, sin cometer errores, porque tenía controlado a Kawamura, que no acababa de dar con el golpe necesario para acortar distancias.

Campillo sentenció con su victoria con un nuevo 'birdie' en el 17. Kawamura, necesitaba un error del español y un acierto suyo para llegar al último hoyo con opciones. Ocurrió todo lo contrario. El extremeño no tuvo más que asegurar el par al final para garantizar su primera victoria en tres años, que le sitúa en la octava plaza de la 'Race to Dubai' que lidera el francés Victor Perez por delante del norirlandés Rory McIlroy.

Un triunfo con historia

“Es difícil poner mi nombre debajo de esos nombres", dijo en referencia a Ballesteros y Cañizares. "De donde soy, el pueblito, estoy muy orgulloso. Obviamente, siempre es bueno ganar un torneo de golf, pero poner mi nombre en el mismo trofeo que Seve es obviamente más especial para un español", dijo tras su victoria.

“Vamos a celebrarlo cuando regrese. Intentaré disfrutar el momento ahora, firmar la tarjeta de puntuación y prepararme para el próximo torneo. Ya sabes cómo es el golf, ganas de vez en cuando y al día siguiente ya no eres tan bueno”, comentó Campillo.

Santiago Tarrio completó un magnífico fin de semana para acabar tercero con una magnífica tarjeta de 66 golpes tras hacer seis 'birdies' por tan solo un 'bogey', y Borja Virto brilló también en el club Muthaiga de Nairobi con un quinto puesto con un impacto más tras otro 66 después de cometer un 'bogey' hacer un 'eagle' y cuatro 'birdies'-

Por contra, Rafael Cabrera Bello retrocedió al vigésimo puesto con -10 tra hacer un 69, justo por delante de Alejandro Cañizares (-9) y Alejandro del Rey (-8), Adrián Otaegui (-8) y Adri Arnaus (-8), en tanto que mucho peor le fue a Nacho Elvira, que tras liderar el torneo en determinados momentos se desmoronó este domingo con su segundo 73 seguido para acabar cuadragésimo con -6.