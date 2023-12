David Puig ficha por los Fireballs de Sergio García del LIV Golf

El Barcelonés seguirá en el LIV Golf al intercambiar equipos con Carlos Ortiz, que se va a los Torque donde jugaba Puig el año pasado “Mi destino estaba con Sergio porque soy español y para los españoles es una leyenda”, explicaba el joven golfista barcelonés

David Puig ya tiene equipo para la próxima temporada del LIV Golf. El jugador barcelonés, que era agente libre después de finalizar la temporada con el equipo Torque, ha fichado por los Fireballs de Sergio García, donde tendrá como compañeros, además del castellonense, al madrileño Eugenio López Chacarra y el mejicano Abraham Ancer.

Puig, de esta manera, se asegura su participación la próxima campaña en el LIV en un equipo de habla hispana, y que le permitirá seguir desarrollando su carrera en el circuito millonario saudí, que volverá con fuerza en 2024 y quizá con algún fichaje de campanillas como podría ser la llegada de Jon Rahm algo que se rumorea desde hace algunas semanas.

“Con Torque he vivido un año maravilloso pero a la vez mi destino estaba con Sergio porque soy español y para los españoles es una leyenda”, explicaba Puig a Marca. “Formar parte de este equipo es la mejor noticia posible y una decisión muy importante”, explicaba el barcelonés.

Excited about this news. David brings all the charisma and power to his golf, it will be quite great match with @fireballsgc_ 🔥 @DavidPuigTrckr pic.twitter.com/huM2SWdmDC