Tebas aplaude la temporada del Girona: "Demuestra que el fútbol no es solo dinero"

La gran temporada del Girona no está dejando indiferente a nadie. Este sábado se disputará el liderato con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y Javier Tebas ha querido poner en valor el extraordinario rendimiento del equipo que dirige Míchel.

El presidente de LaLiga, en una conversación con Fabrizio Romano, no ha podido evitar de uno de los equipos más atractivos de Europa.

"Demuestra que el fútbol no es solo dinero. Es verdad que el City tiene más del 50% del club, pero con nuestro fair play no hay dopaje ni cosas extrañas. No todo es el dinero... A veces hay conjunciones de jugadores, entrenadores, afición... Que sigan en la línea que están y con esta seguridad, yo creo que llegarán hasta el final muy fuertes", ha valorado y comentado Tebas.

Y tampoco se ha olvidado de elogiar el fútbol que practican: "Si ves jugar el Girona, aprendes a jugar muy bien a fútbol. Míchel ha conseguido liderar este proyecto. El equipo tiene mucha confianza. Poderlo mantener, dependerá de si continúa el bloque. Es complicado".