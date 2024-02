Míchel: "Ganar en el Bernabéu no nos hace candidatos a ganar LaLiga"

El del sábado no es un partido más para el Girona y Míchel lo sabe. El técnico ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a los suyos ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

"Para nosotros es un partido muy importante. Si ganamos seríamos líderes, pero nuestro sueño es llegar a Europa. Nuestro objetivo no es ganar LaLiga, no es nuestra idea. El Bernabéu no es un partido normal, es un partido especial para todos. El equipo llega en un momento espectacular", explicó el técnico.

Míchel quiso destacar especialmente lo que supondría en cuanto a repercusión una victoria este sábado: "Queríamos hacer historia a final de temporada, pero a nivel mundial, una victoria nuestra en este partido sería muy especial. Queremos ganar en el Bernabéu para que la gente reconozca el trabajo que estamos haciendo. Sería un salto de calidad a nivel mundial"

"Ganar no nos hace candidatos a LaLiga"

A pesar de todo, Míchel quiso recalcar que "una victoria en el Bernabéu no hace al Girona candidato a LaLiga". El técnico quiere mantener la calma: "Madrid y Barça ganarán muchos partidos. Ganar sería hacer historia, salir líderes del Bernabéu sería muy especial".

"Nuestra liga es con todos los equipos que luchan por Europa. Para entrar en Champions hay que hacer una puntuación muy alta. Veo al Madrid ganando las 14 jornadas tras el Bernabéu y esa exigencia para nosotros es muy complicada. Solo si en el último partido de Liga tenemos opciones de que podemos ganarla, diré que estamos en esa pelea", analizó el entrenador del Girona.

"No me gusta nada vivirlo desde la grada"

Míchel no podrá sentarse en el banquillo tras ver su expulsión ante la Real Sociedad, algo que no agrada al técnico: "No me gusta nada estar en la grada. Como espectador el partido es totalmente diferente. No tengo la sensación de los jugadores en el campo. Desde arriba no ves el sufrimiento del jugador. Gritaré mucho"

A pesar de todo, el entrenador madrileño acepta su sanción: "Quiero estar en el campo en todos los partidos, pero acepto la sanción. Protesté sin insultar ni decir ninguna mala palabra y creo que la roja es demasiada sanción para mí, pero lo acepto. La sanción es desproporcionada, pero hemos hecho lo que el club ha considerado mejor"

"Será un partido para sufrir"

"Preparamos el partido con normalidad. Tenemos mentalidad para sufrir en el aspecto defensivo. En los duelos el Madrid es un equipazo. Es un partido para sufrir y disfrutar", afirmó el entrenador del Girona.

Míchel no cree que las bajas del Madrid en defensa sean decisivas: "He visto el partidazo de Lucas Vázquez con Carvajal de central. El Madrid tiene un plantillón y un entrenador que sabe aprovecharlo. Me espero un Madrid dificilísimo, tendremos que sufrir muchísimos. Una de las claves es mantener la mentalidad defensiva y ser nosotros mismos con balón. La clave para ganar al Madrid es que ellos estén por debajo de su nivel y tener un partido perfecto".

Las bajas, el árbitro y el futuro de los jugadores

Míchel recupera, casi con total seguridad, a su máximo goleador de la temporada: Es verdad que Dovbyk no ha entrenado con el grupo durante la semana, pero mañana veremos si llega el partido. Creo que llegará, veremos sus sensaciones para el partido".

No obstante, la baja de Blind podría ser muy sensible en el centro de la zaga, aunque el técnico le resta importancia: "Hemos jugado durante la temporada sin jugadores importantes y el equipo ha dado su mejor versión. Es una baja importante. El equipo está preparado para un partido muy bonito para nosotros. Ir al Bernabéu en esta posición es un sueño para nosotros"

A la hora de hablar del colegiado, Míchel no quiso entrar en polémicas: "El árbitro tiene presión, como todos nosotros. Seguro que está preparado para hacer un arbitraje normal. No tengo miedo al arbitraje"

A pesar de los rumores que hablan de muchos clubes interesados en futbolistas del Girona, el técnico tiene plena confianza en los suyos: "Los jugadores me han demostrado que piensan en el presente. En el mercado invernal ya ha habido muchas situaciones. El club ha hecho un esfuerzo muy grande porque nos han tocado a muchos jugadores".