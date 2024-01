El sueño del Girona también sigue vivo en la Copa

Lejos de tenerle miedo a las competiciones que escapan de LaLiga, Míchel dejó claro tras la victoria 'in extremis' ante el Atlético de Madrid que la eliminatoria de Copa del Rey ante el Elche era una buena noticia: "Lo mejor de la Copa es que no vamos a poder tener el momento de euforia, por que hay que preparar el siguiente partido, y esto a mi me encanta".

El Girona visitaba el Martínez Valero con el cartel de colíder de la categoría de oro del fútbol español (empatados con el Real Madrid). Se median ante un Elche perdido en la media tabla de Segunda. Y pese a salir con varios futbolistas menos habituales, como Juan Carlos, Juanpe o John Solís, entre otros, no fallaron. 0-2 con tantos de Daley Blind y Yan Couto y a pensar en la siguiente ronda y en el campeonato doméstico

El técnico madrileño tenía claro desde la previa del duelo que “la Copa es un camino más corto para llegar a un título", y el Girona no piensa en otra cosa que levantarlo. Lo aseguraba con total confianza: “Hay plantilla para competir en dos competiciones". De momento, los resultados están respaldando sus palabras.

LA LESIÓN DE ERIC MANCHÓ LA NOCHE

La única mala noticia fue la lesión de Eric García, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 30 de choque. Daley Blind, que abrió la lata en el 37', fue el encargado de sustituirlo. El de Martorell, que ha caído de pie en Girona, es imprescindible para un Míchel que quiso destacar cuando llegó a Montilivi que tiene muchas más cualidades que simplemente por su buen pie: "No solo venía por la salida de balón, es un jugador que anticipa, rápido, intuitivo…”

Eric Garcia, durante un partido del Girona / EFE

Los gestos que protagonizó el futbolista cedido por el Barça, mientras se tocaba la parte trasera de su rodilla, dejaron en vilo a todo los seguidores del Girona y a la defensa rojiblanca 'tiritando'. David López, lesionado en el primer tiempo ante el Real Betis, podría estar un mes de baja.

CONFIANZA EN MUCHOS JUGADORES

Míchel confía en sus jugadores y ha conseguido que todos, tanto los más habituales como los que no, se sientan parte de un proyecto ganador. Hasta 14 jugadores de la plantilla superan los 800 minutos de juego. Para ponerlo en contexto, en el Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, que disputan tres competiciones, han superado los 800 minutos de juego quince, diecisiete y quince futbolistas, respectivamente.

El próximo test para el Girona será el próximo domingo 14 de enero. Los de Míchel visitarán a un Almería totalmente hundido y que ha firmado una de las peores primeras vueltas de la historia de LaLiga: 5 puntos en 19 partidos.