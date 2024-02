Stuani y un mural en honor a la leyenda de Girona

El cuento de hadas del Girona esta temporada en La Liga tiene muchas explicaciones. Una gran gestión en los despachos, un entrenador que casa a las mil maravillas con el estilo de sus jugadores y un largo etcétera de buenas decisiones, pero el nombre de Christian Stuani tiene un sitio privilegiado en este engranaje de ensueño.

El uruguayo es el máximo goleador de la historia del Girona y, a sus 37 años, sigue siendo imprescindible en esta campaña en el que su equipo quiere obrar el milagro y hacerse con el trono de la máxima competición española. Nahuel Serrà (Olot, 2000) es un muralista gironí que ha decidido representar la grandeza del delantero con un mural en Montevideo.

"Dejé el trabajo, vendí mi furgoneta y también me fui del piso donde estaba. Tenía que tomar una decisión porque quería invertir en aquello que me apasionaba. Y aquí estoy" afirmó Nahuel a Diari de Girona después de popularizarse en redes su obra en honor a Stuani, un emblema no tan solo de Girona sino también de Uruguay, con más de 50 partidos representando a 'La Celeste'.

Una obra d'art a l'alçada de la seva llegenda! 🎨



Moltes gràcies per aquest mural de @CristhianStuani a Montevideo, @Mapu_Walls ! 🇺🇾🙌 pic.twitter.com/D3XlK2q39N — Girona FC (@GironaFC) January 26, 2024

"Me lo pago todo yo. Hacía dos años que ahorraba y esto es una apuesta total, este trabajo es todo lo contrario a una estabilidad. El valor no se lo das tú, sino quien aprecia la obra. Siempre he pintado murales, retratos o cuadros, pero a la vez he tenido otro trabajo, porque he estado en fábricas, he sido jardinero, he trabajado en la hostelería, mil historias... Ahora es el primer momento en el que empiezo a ver que puedo dedicarme al cien por cien y que la cosa va adelante." comentó Serra sobre su historia personal.

Sobre como se inspiró para este mural, el artista confesó que, tras presentarse y pedir los permisos en el Ayuntamiento, decidió representar la figura de Stuani por la estima que muchas personas le guardaban. "Les pregunté si sabían quién era Stuani, y me dijeron que le seguían. Y si por ahí decía su nombre, le vinculan a Girona. Me encantó la reacción de la gente".