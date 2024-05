Portu, el as bajo la manga de Míchel

"Lo que ha hecho hoy es increíble. Su alma, su corazón, sus ganas de apoyar al equipo y dar el máximo... Portu es la mayor expresión de un futbolista profesional y el amor a unos colores". Estas fueron las palabras de Míchel instantes después de ganar al Barça y asegurar la participación en Champions la temporada que viene. Pocos futbolistas aman el Girona como lo hace Portu. El delantero murciano es uno de los revulsivos habituales del madrileño aunque ha hecho méritos para tener más protagonismo. Sin embargo, siempre ha aceptado su rol dejándose la vida en el terreno de juego. Esta tarde, fue clave para cambiar el encuentro ante el Barça y conseguir otro triunfo histórico en Montilivi (4-2).

Portu se convirtió en el cambio con más impacto inmediato esta temporada. Su momento le llegó en el minuto 65 de partido sustituyendo a David López. 28 segundos después empataba el partido (2-2). Pero su revolución solo había hecho que empezar. A los dos minutos, en el 67', asistía a Miguel Gutiérrez para dar la vuelta al marcador (3-2).

DEJÓ KO AL BARÇA EN MENOS DE 10 MINUTOS

La guinda la puso en el 74' con un auténtico golazo. Desde fuera del área y algo esquinado, cazó un pase llovido de Savinho con una imperial volea al palo largo de un Ter Stegen que solo pudo seguir con la mirada. Entró, revolucionó el partido, levantó a Montilivi y dejó KO al Barça.

Portu, celebrando su gol contra el Barça / EFE

Pese a no ser titular, Portu es una de las almas del Girona y uno de los motivos por los que el equipo de Míchel es el segundo clasificado de LaLiga con 74 puntos, uno más que el Barça. A falta de cuatro jornadas para cerrar el curso suma ocho goles y ocho asistencias en lo que va de temporada, superando sus cifras en el Getafe y en la Real Sociedad.

UN REVULSIVO DE ORO

El propio Míchel reconocío tras el choque que merece más minutos. El madrileño explicó que antes del partido Portu bromeaba con él y le dijo "me estás tocando los c******, el otro día marco y me pones en el banquillo. Pero mira como sale. Es impresionante".

De los 34 partidos que ha disputado en LaLiga, ha sido titular en tan solo nueve de ellos, pero él está siempre al servicio de su equipo. En el curso 2022/23, en el Getafe, solo repartió cuatro asistencias en 37 partidos y no llegó a estrenar su cuenta goleadora. En la campaña 2021/22, en la Real Sociedad, marcó dos goles y dio tres pases de gol en 49 encuentros.

Iván MArtín y Savinho celebran el gol de Portu / AP

Su 'redebut' en Montilivi no podía ser mejor. Fue el pasado 3 de septiembre ante Las Palmas (1-0). Jugó solo 16 minutos, pero fue el autor del tanto que dio los tres puntos a su equipo, en la jornada 4 del campeonato doméstico. Beso en el escudo incluido, se pudo ver a un Portu emocionado con el cariño de Montilivi, que volvía a corear su nombre tras cuatro años sin hacerlo. Ante el Barça, de nuevo, marcó (por partida doble), repitió el beso al escudo y volvió a notar el calor de todo Montilivi, que se rindió completamente a sus pies.