Míchel: "Estar un día por encima del Barça es algo para disfrutar y celebrar"

Míchel es el rey de Girona. Montilivi se rindió al técnico madrileño tras ganar al Barça (4-2), conseguir el segundo puesto de LaLiga y sellar la participación de Champions la próxima temporada. Una fecha histórica que se recordará siempre en la ciudad catalana y que el propio entrenador destacó en los micros de 'DAZN' tras el choque.

"Es algo maravilloso, espero que lo disfruten todo", rezaba el madrileño sobre la clasificación a Champions mientras los aficionados presentes coreaban su nombre con cánticos de 'Míchel, catalán'. "Sí que me lo creo, es increíble, a falta de cuatro jornadas. Somos el segundo equipo tras el Madrid. Esto es el resultado a un proyecto precioso, de gente de fútbol, no tengo palabras", añadió.

El Girona ha ganado los dos partidos contra el Barça. 2-4 en Montjuïc y 4-2 en Montilivi. "Hoy nos vamos a Champions, ganando al Barça, el equipo del que hemos estado a la sombra, junto a Espanyol, en los últimos años. Estar un día por encima de ellos es algo para disfrutar y celebrar", destacó de su equipo.

"EL BARÇA HA SIDO MEJOR HASTA EL 2-2"

"El reto ha sido quitarnos el miedo de 'equipo pequeño', de mirar el resultado, es importante que el jugador mire de tú a tú a cada rival. El Barça ha sido mejor hasta el 2-2, nos ha costado bastante hasta entonces. Después nos hemos desatado", valoró sobre el choque.

Sobre el proyecto, Míchel lo tuvo muy claro: "He participado tres años. He pasado situaciones difíciles, en Segunda los jugadores pasaron por apuros, con dos golpes muy duros. Caían y volvían a levantarse. Sabíamos que el Madrid ganaría la Liga, han hecho una temporada muy por encima del resto, pero mucha gente me dice que ve nuestros partidos porque jugamos bien, y para mí esto es la leche".

Montilivi lo celebró a lo grande / Girona FC

Con la Champions ya sellada, el Girona aún tiene retos por delante. "Sin duda, tenemos retos para construir una mentalidad ganadora, vamos segundos y quedan cuatro jornadas y esto es un reto. Tenemos que lucharlo, veremos si somos capaces", finalizó.