Míchel: "Stuani no me ha dicho nada a mí ni al club"

El técnico, contentísimo por el gran inicio de temporada del Girona, insiste con el hecho que no sufre por el futuro del uruguayo Los rojiblancos se impusieron a el Las Palmas en Montilivi gracias a un gol de Portu a dos minutos para el final

¿Qué pasa con Cristhian Stuani? "No sé nada, de verdad. Yo pienso que no se marchará, ya lo dije el otro día. Creo que continuará. Él no ha dicho nada al club ni a mí, personalmente", explicó Míchel, preguntado por la noticia del día: el famoso tuit del uruguayo y su futuro, del cual todo el mundo lanza pelotas fuera.

"No doy mucha importancia a los tuits. Porque al final lo más trascendente es la persona, cuando estoy cerca de él, y veo como entrena. Nosotros no tenemos ninguna noticia. Es importante que continúe, porque es uno de los mejores jugadores de la historia del Girona. Hablamos de fútbol, de la vida personal, y en ningún momento me ha comentado que quiera salir de aquí. Estoy tranquilo", aseguraba, una reflexión que también se hace desde la misma entidad, que asegura, repetidamente, no tener constancia que Stuani pueda salir de verdad del Girona. El delantero tiene una oferta de Arabia Saudí, donde el mercado de fichajes está abierto hasta el día 7. Todos los escenarios parecen posibles, a pesar de la confianza del entrenador.

El mérito del triunfo

"Hemos hecho un partidazo, no estoy de acuerdo en el hecho que se diga que no estábamos finos. Los dos queríamos ganar y, por instantes, yo pensaba que ganaría Las Palmas. Ha habido ratos de todo, también de sufrir, porque deseábamos la posesión, que ha estado cincuenta a cincuenta. Hemos tenido once chuts, ellos diez. Gazzaniga ha parado tres ocasiones, nos han anulado un gol que parece gol... Ya sabíamos que sería un partido complicado. Estoy muy contento con la actitud del equipo", analizó Míchel, conforme con el gran inicio de temporada, sumados 10 puntos de los 12 en juego. El técnico rojiblanco, que encadena tres victorias consecutivas en un inicio de campeonato inmenso, también dio un pequeño toque de atención a sus hombres. "Podría ser aquí con cero puntos, porque hay jugadores que no están bien y se nota sobre el terreno de juego. Es mucho mejor tener diez, claro. En Sevilla sufrimos. La Liga es muy igualada».

El papel de los suplentes

Los cambios jugaron su papel. "Con Couto quería profundidad, porque la banda derecha no estaba bien. Él y Portu nos han dado, y hemos hecho unos grandes últimos minutos". Precisamente, el murciano devolvió de la mejor manera posible: marcó en su estreno, más de cuatro años después de la última vez. Portu se despidió del Girona marcando en Vitoria, contra el Alavés, en el último partido de la primera etapa de los gerundenses a la élite. "Tiene el corazón en Girona, ha perdonado dinero para estar aquí. Tiene ganas y nosotros necesitamos este tipo de futbolistas. Estoy muy contento por él", expresaba el madrileño.

A Couto y Portu, hay que sumar el rendimiento de Valery (entre los tres hicieron la jugada del gol), un hecho que alimenta que hay más equipo que no solo los once titulares. "Al principio estaba tenso, porque no me gustaba el partido. Pero miraba detrás y había muchos futbolistas que podían entrar. Esto es competencia para todo el mundo. Valery ha hecho muy buena pretemporada y está muy bien. Pero Savinho también, y Portu. Esto es bueno para mí y para el equipo. Espero la mejor versión de todo el mundo".

Explotar las virtudes de Dovbyk

Míchel también describió el momento de Dovbyk. "De espaldas a portería, es capaz de quedarse la pelota. Tiene desmarque, lo tenemos que saber encontrar. Esto va de adaptarnos al talento de los futbolistas. Portu, no tiene las características de juego de combinación, pero rompe, es profundo. A Dovbyk lo tenemos que aprovechar en espacios, en el hecho que se quede la pelota. Tiene una calidad brutal. Y esto me da una riqueza táctica muy buena. Porque habrá momentos de todo: que nos angustiaremos, que dominaremos, que querremos jugar con dos puntas o con Pablo Torre... Yo estoy muy contento con Dovbyk, está en proceso de mejora", finalizó el técnico de un equipo que, para encontrarse en la mesa clasificatoria, tiene que mirar a la parte alta.