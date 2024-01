Míchel: "Ganar al Rayo sería un paso más para hacer historia"

Montilivi acogerá este miércoles un duelo crucial ante el Rayo Vallecano, que podría ser un paso más para hacer historia.

LA 'RESACA' DE ALMERÍA

Míchel ha recalcado en rueda de prensa que "el equipo no estuvo bien. Eché de menos llegar de lado a lado".

"Cuando piensas que estas muy bien y que eres invencible, los pequeños detalles no salen como deberían. Y es bueno sentir que el rival es mejor, para estar mas despierto".

UN EQUIPO DE PRIMERA

"Será complicado. El Rayo es un gran equipo, lleva tres temporadas en primera. Vienen con la pequeña ventaja que descansaron el fin de semana y han podido preparar mejor en partido"

"Queremos estar en cuartos, sería un paso más para hacer historia. El Girona no ha llegado nunca a las 'semis', es un buen día para pasar de ronda".

LA CARGA DE MINUTOS

"El equipo fisícamente está bien, no hay excusas. Si no jugamos bien, no será por culpa del cansancio físico".

Tsygankov y Yangel regresan al equipo, y Míchel sabe que necesitan acumular minutos lo antes posible.

LOS OBJETIVOS DE MÍCHEL

Míchel está ilusionado. "A principio de temporada teníamos varios objetivos: estar tres temporadas seguidas en Primera (conseguido), superar los 51 puntos de Machín y la décima posicion".

Y ya plantearán otros, "como llegar a Europa o a la Champions".