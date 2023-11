El Girona, el único gran líder ileso del 'Virus FIFA'

Más de 25 jugadores se han lesionado en este demoledor tercer parón de selecciones de la temporada Míchel puede respirar tranquilo a falta del compromiso de Arnau Martínez con la sub 21

El Girona es de los pocos supervivientes del 'Virus FIFA'. Hasta 25 jugadores han llegado a caer, por ahora, en el que ha sido uno de los parones más accidentados y perjudiciales tanto para clubes como para las propias federaciones. La tercera fecha de selecciones en lo que llevamos de temporada ha dictado sentencia para jugadores como Gavi, que dicen adiós a la temporada. Por ahora, el equipo de Míchel respira y es de los pocos que puede ser optimista.

Hasta ocho rojiblancos fueron convocados con sus respectivas selecciones: Aleix García (España), Dobvyk, Tsygankov (Ucrania ambos), Blind (Países Bajos), Yangel Herrera (Venezuela), Savinho (Brasil sub-23), Arnau Martínez y Pablo Torre (España sub-21 ambos). De todos ellos, faltan por jugar un último partido Dobvyk y Tsygankov este lunes ante Italia, Martínez y Torre este martes ante Bélgica y Blind este martes ante Gibraltar. Por lo que respecta a Savinho, el club ha informado que se le ha convocado con la sub-23 para "realizar unos entrenamientos con el objetivo de preparar el Preolímpico".

Míchel junto a sus jugadores celebrando la victoria ante CA Osasuna | Cesar MANSO / AFP

Si bien el técnico 'gironí' no está teniendo ninguna baja los líderes de las demás grandes ligas no han tenido la misma suerte. En Italia, al Inter de Milán se le ha lesionado Bastoni, al Manchester City, Haaland y Ederson, al Bayer Leverkusen Frimpong y al PSG Zaïre-Emery. El calendario es exigente y las lesiones no ceden. Cada vez las plantillas son más cortas y los entrenadores cuentan con menos recursos, lo que obliga a tirar de la cantera.

Gavi, Ter Stegen, Vinicius, Camavinga, Oyarzabal, Ocampos, Muriqi y Yeremi Pino, algunos de los afectados por el 'Virus FIFA', en clave LaLiga. De hecho, ha sido la competición española la más afectada de las cinco grandes ligas.