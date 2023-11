¡El Virus FIFA más devastador! Ya son 25 víctimas

El parón de selecciones ha dejado 25 jugadores lesionados a falta de dos días para que termine Gavi, Vinicius, Camavinga, Ter Stegen, Oyarzabal, Ocampos y Muriqi son algunas de las estrellas de la Liga que han sido víctimas del 'virus FIFA'

Primero en septiembre, luego en octubre, y ahora en noviembre. Este parón de selecciones ha sido el más devastador que se recuerda hasta el momento. 25 jugadores han caído lesionados a falta de dos días para que termine el parón. Gavi, Ter Stegen, Vinicius, Camavinga, Oyarzabal, Ocampos, Muriqi i Yeremi Pino son algunos de los jugadores de la Liga que han sufrido un 'virus' que acecha cada vez que las Federaciones nacionales se llevan a sus jugadores para participar en partidos clasificatorios. Gavi ha sido el último en caer y también el más grave: se lesionó de los cruzados de la rodilla derecha y estará un largo tiempo.

24 bajas en Europa

Las clasificatorias para la Eurocopa 2024 sumado a las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 han dejado a algunos equipos 'tocados' sin algunos de sus jugadores más importantes. La competición española ha sido la más afectada. 117 jugadores del campeonato (el 24% del total) han sido convocados para jugar con sus países y 8 han caído por el virus FIFA.

La lista de lesionados

La lista de 25 jugadores lesionados, la más devastadora, es la siguiente: Gavi y Ter Stegen (Barça) Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremi Pino (Villarreal), Mandi (Villarreal), Muriqi (Mallorca), Haaland y Ederson (City), Zaïre-Emery (PSG), Camavinga y Vinicius (Real Madrid), Poulsen (Leipzig), Onana, Rashford y Eriksen (Manchester United), Bastoni (Inter), Kamada (Lazio), Miretti y Locatelli (Juventus), Oristanio (Cagliari), Colombo (Monza), Kobel (Borussia Dortmund), Enzo Millot (Stuttgart), Frimpong (Bayer Leverkusen) y Machado (Lens).

Más allá de La Liga

El primer parón de septiembre provocó las lesiones de Marco Asensio, Dani Olmo y Nico Williams. Youssouf Sabaly (Betis), Luca de la Torre (Celta) y Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid) regresaron con problemas físicos. Ilkay Gundogan sufrió una caída dolorosa con la espalda que finalmente quedó en un susto. Finalmente, Joseph Aidoo, Samu Chukwueze, Nico Williams y Balde también regresaron por molestias en los aductores.

Pero el problema no afecta únicamente a La Liga, ni mucho menos. En octubre, Neymar Jr ya se rompió el ligamento cruzado anterior y del menisco de su pierna izquierda durante el partido Uruguay-Brasil.

Ahora, la lista de víctimas internacionales en esta fecha FIFA ha ido desde Haaland, que abandonó la concentración de Noruega por una torcedura de tobillo a Marcus Rashford, que se chocó con su compañero Trent Alexander-Arnold y es duda para los próximos compromisos del United.

Barça y Real Madrid, los más afectados

En las oficinas de Barça y Real Madrid no dan crédito a lo sucedido en el parón de selecciones. Una vez regresarán a la Liga sin poder contar con todas sus estrellas. Por parte del Barça, Gavi se ha roto prácticamente toda la temporada y Ter Stegen regresó a Barcelona tras sufrir unas molestias en la espalda. Lo del alemán no es tan grave, pero lo de Gavi ha sido devastador.

IMAGEN SPORT



Gavi, con muletas, aterriza en Barcelona



Le recibieron su padre, su agente Iván de la Peña y miembros de comunicación y seguridad del Barça



El centrocampista ya descansa a la espera de pasar más pruebas este lunes en la Ciutat Esportiva



— Diario SPORT (@sport) 20 de noviembre de 2023

Parón tras parón, lesión tras lesión

Un año atrás, el Barça ya vivió una pesadilla con las bajas de Ronald Araujo y Jules Koundé en sus partidos con Uruguay y Francia, respectivamente. En setiembre Ilkay Gundogan sufrió una caída dolorosa con la espalda que finalmente quedó en un susto. Y ahora, no podrán contar con Gavi durante un largo tiempo. Hace pocos días, desde el club deslizaban que confiaban haber cerrado el período más complicado del curso a nivel de lesiones y veían el presente parón de selecciones como una buena oportunidad para empezar desde cero. Nada más lejos de la realidad, el Barça ha salido muy tocado.

En los despachos del Real Madrid también se lamentan con Camavinga y Vinicius, que se suman a la larga lista de bajas que sufren los blancos. Los servicios médicos del Real Madrid han sometido al francés a nuevos chequeos y han descubierto que tiene roto el ligamento cruzado externo de la rodilla derecha. Tres meses como máximo.

Y Vini, también tocado tras retirarse en la primera parte del Colombia-Brasil después de una violenta patada en el tobillo por parte de Davinson Sánchez.

Pep Guardiola ya avisó

El reciente parón de selecciones parece haberle dado la razón a Pep, que, sin embargo, ya lo criticó en 2021: "No tiene sentido que se vayan y tengan que hacer 10 días de cuarentena al volver. Aquí estamos trabajando durante muchos meses, gastando dinero y el parón internacional llega cuando nos estamos jugando la temporada. Si vamos a perder seis o siete futbolistas no tiene sentido que vayan. Cuando puedan jugar y volver sin problemas irán, por supuesto", afirmaba el técnico del Manchester City hace dos temporadas.

Vinicius, Camavinga, Ter Stegen, Oyarzabal, Ocampos,Muriqi y Gavi son los jugadores lesionados de la Liga en este paron de selecciones. Mira que no me gusta Guardiola, pero esto ya lo aviso y el tiempo le ha dado la razon pic.twitter.com/wrzGW05kzs — Javi Herrero (@javisnok) 19 de noviembre de 2023

Este verano, en la previa de la Supercopa de Europa ante el Sevilla también lamentó los parones: "Nunca les diré que no vayan. Pero no tiene sentido volver y estar 10 días sin entrenar y sin jugar cuando nos estamos jugando la liga o la Champions. Estoy seguro de que no van a ir. Supongo que la FIFA hará algo. ¿Hemos seguido todos los protocolos y ahora, en el momento crucial de la temporada, se tienen que ir? Estoy seguro de que todos lo van a entender", indicó el técnico.

El sindicato FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) ya comparó la carga de trabajo de los futbolistas actuales con los antiguos. Por ejemplo, según FIFPro, Bellingham ha jugado 14.445 minutos antes de cumplir 20 años. A esa misma edad Beckham había disputado 829 minutos, Gerrard (2.853), Lampard (3.477), Owen (9.187). Y Pedri, un 25% más de minutos que Xavi a la misma edad.

Ahora, Pep Guardiola sufrirá la lesión de Erling Haaland. En el club tienen la incertidumbre de si su jugador 'referencia' puede jugar o no ante el Liverpool.

Los clubes serán indemnizados

La FIFA indemniza a los clubes por las lesiones de sus jugadores en parones de selecciones con 20.548 por cada día de baja, en períodos superiores a 28 días. A partir de este 16 de diciembre, en el caso de Gavi, el Barça recibirá un mínimo de 3.082.200 euros. En el caso de ser ocho meses la 4.315.080 euros. Hasta el día que el azulgrana vuelva a tener el alta médica.