Miguel: "Vamos a pelear para que esto dure el mayor tiempo posible"

El lateral del Girona atiende a SPORT instalado en el liderato de Primera División "Hay pocos entrenadores que lean el fútbol como Míchel", dice sobre su entrenador

Miguel Gutiérrez (Madrid, 22 años) está siendo uno de los futbolistas destacados del Girona, líder de Primera tras haberse disputado el primer tercio de Liga. El canterano del Real Madrid, club que posee el 50% de su pase, es indiscutible para Míchel y muchas veces indetectable para los rivales.

Trece jornadas disputadas, último parón del año y el Girona es líder. ¿Cómo se vive ahí arriba?

Es un momento increíble, para el club y la ciudad. Hace dos años este equipo estaba en Segunda División y ahora es líder de Primera. La temporada pasada ya fue muy buena y ahora se está viendo el trabajo que estamos haciendo. Vamos a pelear para que esto dure el mayor tiempo posible.

¿Ya se lo cree la plantilla?

Al principio cuesta un poco, pero yo ya dije a principio de temporada que tenemos un equipazo y que podíamos hacer grandes cosas. Confío mucho en esta plantilla y en este cuerpo técnico.

¿Ha pensado en algún momento en lo que hizo el Leicester en Inglaterra?

Eso lo piensa más la gente. Nosotros debemos seguir en la misma línea, en pensar día a día y partido a partido y en no descentrarnos para nada. En trabajar durante la semana e ir a ganar el partido el fin de semana.

Pero frenar la euforia que se está viviendo debe ser difícil.

Es cierto que con esta racha de victorias que llevamos ya no miramos hacia abajo en la clasificación. Ello nos hace ir a los partidos más tranquilos, jugar más sueltos. Yo creo que es positivo porque nos ayuda a estar centrados más en el partido.

Miguel, lateral del Girona, en La Vinya, lugar de entrenamiento del equipo catalán | Javi Ferrándiz

Entiendo la prudencia, pero deben haber cambiado ya los objetivos porque la salvación ya es un hecho.

Nos quedan cinco o seis puntos, pero es cierto que tenemos equipo para estar arriba y para pelear por Europa. Queda mucha Liga y estamos en un momento increíble, pero también pueden llegar los malos momentos. Lo que hay que hacer es estar preparados para cuando lleguen, para poder conseguir que pasen pronto.

¿Una de las claves es que os habéis vuelto ganadores? Ya van una cuantas remontadas.

Yo creo que la clave es que el equipo tiene muy claro a lo que quiere jugar. Gane o pierda tenemos muy clara la idea de juego, sabemos muy bien lo que quiere el entrenador y vamos todos a una. Además, cuando las cosas van bien, todo te sale.

Y otra de las claves es el vestuario.

Por supuesto. Somos una familia. No hay más que ver la fiesta que se montó el otro día cuando convocaron a Aleix para la selección. Gritos, saltos de alegría. Aquí todo el mundo suma. Los que no juegan o juegan menos están muy implicados y también suman. La fortaleza de este equipo es que no hay nunca malas caras, que la persona que tienes a tu lado siempre está dispuesta a ayudarte.

¿Tiene techo este Girona?

Esperemos que no, que sigamos sumando victorias y podamos estar ahí arriba mucho tiempo.

Miguel y Míchel

Miguel es canterano del Real Madrid. Cuando sale, ¿por qué elige el Girona?

Sobre todo por su estilo de juego. La idea de Míchel me viene muy bien. Me llamó y no lo dudé. Es un sitio al que hay que venir porque vas a crecer. Llevo aquí un año y medio y estoy muy bien.

¿Qué tanto por ciento en todo este éxito es cosa de Michel?

Muy elevado. Hay pocos entrenadores que lean el fútbol como él. Huele a futbolista. Sabe cuando alguien está mejor o peor. Prepara muy bien los partidos, lo que entrena, luego sale. Está muy pendiente siempre de todo y de todos. Gracias al trabajo del cuerpo técnico estamos ahí arriba.

¿De qué está jugando Miguel?

Es cierto que ocupo varias posiciones. En defensa, formó parte de la línea de cuatro, pero en ataque el entrenador quiere que deje la banda para Savio, que es muy bueno en el uno contra uno. Me coloco junto al medio centro, una posición que me gusta, en la que me veo jugando si en algún momento el equipo me necesita.

Miguel, durante la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

Ha habido algún entrenador que ha dicho que es muy difícil detectar las llegadas de Miguel.

Lo he dicho antes, preparamos muy bien los partidos entre semana. Estamos dos o tres días estudiando lo que nos vamos a encontrar tanto en defensa como en ataque. En Pamplona, por ejemplo, sabíamos que Chimy Ávila iba a saltar a Blind y que iban a tapar las bandas. Iván Martín y yo encontramos la superioridad por dentro. Lo que habíamos ensayado, salió a la perfección.

Habla de Savio. Juega por delante suyo. ¿Qué jugador, no?

Jugadores como él quedan muy pocos. Es un jugador que cuando coge el balón, mira al rival y va a por él. A encararlo y regatearlo. La mayoría de veces se va. El porcentaje de regates es muy alto. Es un jugador que te puede desatascar un partido en cualquier momento. Lo mismo pasa por la otra banda con Tsygankov, Couto o Portu. Es una de nuestras virtudes, que tenemos muchos jugadores que pueden hacer daño y el rival no sabe por donde vamos a entrar. No tenemos una gran estrella, pero cualquier jugador puede hacer daño.

Cierto, pero que me dice de la temporada de Aleix García.

La temporada pasada ya jugó a un nivel excelente. Está siendo la continuidad de aquella. Ha ido a la selección porque se lo merece, porque hay pocos medios que estén jugando como él en la Liga.

Me han dicho que a usted le llaman el excursionista.

Es que me gusta mucho tirar para arriba, más que mirar hacia atrás. También me favorece la idea de Míchel. Por nuestro estilo de juego, llegamos al área con muchos puntos de remate. A veces, lo hacemos con seis jugadores. Sí es cierto que debemos mejorar en la presión tras pérdida, pues cuando perdemos el balón, como llegamos con tanta gente, lo pasamos mal en defensa. Suerte que la línea de tres está jugando a un nivel brutal tanto en ataque como en defensa.

Creo que está rendido a Daley Blind.

Me da la vida. Es un central con mucha experiencia, que se atreve, que te da balones, que los filtra. Además, ha jugado mucho tiempo de lateral y estoy aprendiendo mucho de él. Te da mucha tranquilidad, tiene un gran toque de balón y sabes que cuando la tiene él, la va a sacar.

Miguel es mitad del Girona y mitad del Real Madrid ¿Espera volver a Madrid?

Yo estoy centrado en el Girona, en lo que estamos haciendo y esperando lograr algo espectacular. Si algo tiene que venir, ya vendrá, pero yo ahora solo pienso en el Girona, que es el equipo que ha apostado por mí.

Está logrando todo esto y además ya ha acabado la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Sí, me la he sacado en cuatro años. Una vez me puse, decidí ir rápido. Una vez me planté en tercero, ya vi que iba a ir rápido. Ese año me saqué tercero y casi todo cuarto a la vez. La pasada temporada, logré acabarla bastante fácil y ya la tengo en el bolsillo. Compaginar la carrera con el fútbol no es fácil porque las clases son por la mañana y no podía ir, pero también es cierto que por las tardes tenemos bastante tiempo libre para estudiar. Con la ayuda de un tutor y organizándome bien, me la pude sacar bien.