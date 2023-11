El Bayer Leverkusen no obstaculizará la salida de Xabi Alonso

Fernando Carro, CEO del club, aseguró que no obligarán al técnico vasco a continuar si pide salir del club "Queremos que se sienta cómodo y feliz en el Leverkusen y que realmente sólo quiera quedarse", recalcó

Xabi Alonso se ha convertido en uno de los nombres de moda en el fútbol europeo. El técnico vasco ha conseguido que el Bayer Leverkusen lidere la clasificación de la Bundesliga tras la disputa de las primeras once jornadas. Con 31 puntos, dos por encima del Bayern de Múnich, y todavía bajo la condición de invicto, el equipo de la aspirina se ha convertido en un firme aspirante al título.

Esta situación no ha pasado desapercibida para los grandes clubes europeos, que ya suspiran por hacerse con los servicios de Xabi Alonso. Lejos de poner impedimentos a una hipotética salida, el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, admitió que estarían dispuestos a negociar con los interesados si este es el deseo de su actual técnico.

"Tenemos una muy buena relación con Xabi Alonso y él sabe que somos un club serio. Queremos que se sienta cómodo y feliz en el Leverkusen y que realmente sólo quiera quedarse, ese es nuestro objetivo", confesó Carro en una entrevista con el periodista deportivo Ben Jacobs.

Xabi Alonso no cuenta con ningún tipo de cláusula liberatoria, y su contrato se extiende hasta 2026. El vasco está blindado, pero esto no cerrará las puertas a una oferta que le satisfaga a nivel profesional. El Leverkusen, en palabras de su CEO, no retendrá a nadie que no quiera quedarse.