Las Federació de Penyes del Girona critica los criterios del club a la hora de renovar el abono

Considera que el abonado no puede ser sancionado por no poder asistir a Montilivi el 50% de partidos y que la antigüedad debe tenerse en consideración. Cristobal Sànchez traslada las quejas de los peñistas al Girona y se estudiarán para intentar resolver el conflicto.

No hace ni una semana que el Girona puso en marcha la campaña de abonados 'Som-hi Girona', pero ha sido tiempo suficiente para que los socios lo evalúen y hagan su pertinente valoración. Por lo general, hay descontento entre el aficionado rojiblanco. Sobre todo, con los criterios impuestos por el club a la hora de renovar su asiento. En este sentido, la Federación de Peñas del Girona ha enviado una nota de prensa a los medios de comunicación para poner de manifiesto que numerosos seguidores no aprueban la campaña de abonos.

Las principales quejas refieren al “castigo” que recibirán los socios que renueven su abono y no hayan asistido a al menos nueve partidos de Liga en Montilivi. “El abonado no puede ser sancionado por no poder asistir al estadio el 50% de los partidos y deben cumplirse las promesas porque: no se puede saber ni presuponer la razón por la que no ha asistido, muchas de estas razones no son culpa del abonado, el club no valora suficientemente la liberación del asiento, no se sabe el horario con antelación necesaria y suficiente sacrificio se hace pagando una de las cuotas más elevadas de LaLiga. Siempre debe premiarse, nunca sancionar”, se expone en el comunicado.

El presidente en funciones, Cristobal Sànchez, hace la siguiente argumentación: “Por muy buena voluntad que quieras tener, si se fijan partidos en lunes o viernes, por ejemplo, mucha gente no puede ir porque trabaja. No es que no quieras, es que simplemente no puedes. Una cosa es beneficiar el esfuerzo que hace el abonado, como el que ha ido al estadio pese a jugar un domingo a las dos de la tarde, y la otra sancionar a la persona que ya paga regularmente su cuota. Es como si estás apuntado al gimnasio y el próximo año tienes que pagar el doble porque no has ido lo suficiente... Todos lo encontraríamos mal”. “Ir a Montilivi para animar al equipo debe ser un premio, no un castigo”, añade.

Asimismo, la Federación de Peñas lamenta los cambios de asiento únicamente en el Gol Nord superior. “Siempre hay que premiar la antigüedad y aquí debe incluirse la elección de asiento. Si se amplía el Gol Sud, debe darse prioridad de cambio a los pobres abonados que han sufrido las carencias del Gol Nord y al resto, en general. ¿Por qué razón se da prioridad a las nuevas altas?”, se cuestionan.

Sánchez apunta que “hay que dar prioridad a quienes estamos dentro, hasta ahora siempre se había respetado la antigüedad”. “No deberíamos hacer una carta como ésta, pero nuestras peticiones son de sentido común. Esta temporada, la asistencia ha sido excelente y no se puede castigar al socio y/o abonado. Hay que acompañarle, sobre todo a los que llevan tantos años de antigüedad. También le hemos hecho llegar al club y nos ha dicho que lo van a estudiar”, concluye.