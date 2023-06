Renovaciones congeladas en el Girona

Borja García y Juan Carlos terminan contrato el próximo 30 de junio y no tienen clara su continuidad en Montilivi La predisposición es buena y se valora su peso en el vestuario, pero aún no hay acuerdo en firme

Dos futbolistas de renombre del Girona acaban contrato el próximo 30 de junio y su futuro es una incógnita. Se trata del mediapunta Borja García, uno de los nombres propios más importantes de la última década del club, y el portero Juan Carlos, clave en la clasificación del pasado play-off y en los últimos años en Segunda. En ambos casos, hay conversaciones para su continuidad, e incluso uno tiene oferta, pero todavía no hay ningún acuerdo en firme y su permanencia en Montilivi no es del todo segura.

La dirección deportiva, liderada por Quique Cárcel, ha trasladado una oferta muy a la baja a Borja García, futbolista con más partidos de la historia del club en categorías profesionales empatado con Àlex Granell (233). El madrileño no ha vuelto a participar desde que logró este registro, ya que aquel día sufrió una rotura de la fascia plantar del pie izquierdo.

De hecho, la temporada de Borja en cuanto a participación ha sido más bien escasa. Tan solo ha jugado 11 partidos, el primero de ellos a finales de enero. Hay que recordar que se lesionó el ligamento cruzado posterior de la pierna izquierda en Ipurua, en la semifinal del play-off de ascenso a Primera de hace un año.

Borja, que cumplirá 33 años en enero, ha visto menguado su protagonismo a pesar de ser de la confianza de Míchel, que lo ha puesto como titular en 10 de los 11 partidos en que los que este curso ha estado a disposición. El jugador ha correspondido a buen tono e incluso marcó el gol del triunfo contra el Valencia en Montilivi.

Para el Girona, sin embargo, esto no ha sido suficiente para presentarle una buena oferta de continuidad, y esta es muy por debajo de las expectativas que tenía el propio futbolista, que sin ni mucho menos descartar que continúe vistiendo los colores rojiblancos por octava temporada, no tiene claro cuál será su siguiente paso.

Bajo palos, el rol de cada uno de los porteros está claro. Todavía más con el fichaje en propiedad de Gazzaniga, una petición de Míchel y que, a priori, será titular. Uno de los momentos clave de la actual temporada fue su introducción en el once en detrimento de un Juan Carlos que generó algunas dudas, a pesar del currículum adquirido en las tres temporadas anteriores.

Porque sin Juan Carlos, hoy el Girona no estaría en Primera División. El portero castellano, que el próximo año hará 36 años, tuvo dos temporadas espectaculares, conduciendo al Girona a la final del play-off contra el Rayo Vallecano con actuaciones memorables cuando la lógica indicaba que todo estaba perdido y con aquella mano providencial a Burgos el curso pasado, mientras todos los aficionados gerundenses se tapaban los ojos, apoderados del pánico.

Con un comportamiento impecable en el día a día, Juan Carlos es uno de los pilares del vestuario y tiene muy buena sintonía con Gazzaniga y Fuidias, el tercero en discordia. Juan Carlos quiere continuar en el Girona, sabiendo y asumiendo que, a excepción que pase nada con el argentino, no dispondrá de minutos. Desde los despachos, además del rendimiento, también se tiene en cuenta su incidencia fuera del terreno de juego, pero todavía no se han acabado de decidir y no han pasado de las buenas intenciones.

"Hay negociaciones y no cierro las puertas al hecho de que continúen, pero también dependerá de lo que pase en el mercado", dijo Quique Cárcel el jueves, "porque valoramos mucho las personas que están involucradas en el proyecto, son muy importantes". ¿Será suficiente?

Toma de contacto entre el Girona y Aarón Martín

El Girona sabe de primera mano que Aarón Martín, exjugador del Mainz que acaba contrato y formado en el Espanyol, está interesado en jugar en Montilivi. De hecho, el entorno del futbolista se ofreció hace unas semanas a la dirección deportiva, la cual parece más interesada en cerrar el acuerdo con Daley Blind, también libre de contrato después de desvincularse del Bayern de Múnich.