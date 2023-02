Athletic-Girona: entre la ilusión y la realidad

El Girona quiere seguir alejándose del descenso visitando San Mamés, pero la ‘zona Europa’ sigue siendo un sueño para los de Míchel El Athletic encara la cita con un ojo puesto en El Sadar para vigilar a su rival en las semis de la Copa

Tras el festival que se dieron en Montilivi goleando 6-2 al Almería, el Girona quiere mantener su realidad puntuando ante el Athletic en San Mamés para alejarse del descenso, pero sin dejar apagar la luz de la ilusión europea para acercarse a los puestos de arriba.

La goleada de la última jornada sin duda ha supuesto un impulso para el equipo de Míchel, que intentará abrir un hueco sobre el descenso que supere los cinco puntos que ya tiene y para puntuar por primera vez y marcar el primer gol de su historia en ‘La Catedral’.

El Athletic encara la cita con un ojo puesto en El Sadar, pero también obligado a seguir alimentando sus opciones europeas vía Liga, unas posibilidades que recuperó con dos victorias seguidas antes de caer en la última jornada en el Metropolitano.

Aunque casi esperada, dados los números a domicilio en los últimos años del Athletic en las visitas a los equipos de la parte alta de tabla, no dejó de doler la derrota en Bilbao porque fue como casi siempre ante el Atlético Madrid. Es decir, compitiendo durante buena parte del choque y cayendo ante la mayor pegada colchonera.

También es verdad que la segunda parte de los de Ernesto Valverde no dio para mucho y que para mañana se espera algún cambio en el once. Como el de juntar a Iker Muniain y Oihan Sancet por dentro en medio campo, que ante los equipos de la parte baja de la tabla le ha dado muchos réditos al de Viandar de la Vera. Ante los de la parte alta, no ha dado el técnico oportunidad de comprobarlo.

También podría ocurrir que, ante lo cercano del trascendental partido de Copa, Valverde diese algo de aire a alguno de los habituales, como Nico Williams, Mikel Vesga o los laterales Oscar de Marcos y Yuri Berchicje.

Quienes sí son seguros en el once son el meta Unai Simón, que recupera la titularidad después de que Julen Agirrezabala jugase en Madrid para rodarse de cara a la Copa, y los centrales Yeray Álvarez y el joven Aitor Paredes, éste por las bajas del sancionado Dani Vivian y el lesionado Iñigo Martínez.

Al zurdo central internacional y a Ander Herrera, Valverde los ha dado como prácticamente bajas seguras porque, aunque han mejorado esta semana de sus respectivas lesiones, están todavía "sin alta médica".

Iñaki Williams, más fresco tras el parón de hace unas semanas por problemas musculares, también se perfila fijo en un once al que optan Iñigo Lekue, Oier Zarraga, Alex Berenguer, Raúl García y Gorka Guruzeta en función de los cambios que decida Valverde respecto al Metropolitano y/o del descanso que dé a alguno de sus habituales.

El Girona si quiere aspirar a algo más que la salvación, necesita ganar partidos como el de este domingo en un escenario tan exigente como San Mamés.

El conjunto de Míchel Sánchez dejó atrás su peor partido de la temporada, una derrota por 2-0 en Cádiz en una noche pésima, con su mejor actuación del curso: un esplendoroso triunfo por 6-2 ante el Almería, en una exhibición coral, con seis goleadores diferentes.

En Bilbao, el equipo catalán buscará revalidar la victoria de la primera vuelta -2-1 con tantos de David López e Iván Martín- y sumar, así, su primer triunfo en San Mamés como club de Primera, tras caer por 2-0 y 1-0 en las temporadas 2017-2018 y 2018-2019. Un triunfo significaría, además, su segunda alegría del curso a domicilio, donde solo ha ganado en Elche.

Míchel recupera a Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo titular, tras cumplir sanción, pero podría mantener la confianza en Javi Hernández tras su buen partido ante el Almería. Juanpe Ramírez podría seguir junto a Santi Bueno en defensa, con David López y Bernardo Espinosa esperando en el banco.

- Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; Lekue, Yeray, Paredes, Yuri; Dani García, Sancet, Muniain; Berenguer, Iñaki Williams y Raúl García.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Santi Bueno, Juanpe, Miguel; Romeu, Aleix García; Tsygankov, Borja García, Riquelme; y Castellanos.

Árbitro: Isidro de Mera Escuderos (Comité de Castilla-La Mancha).

Árbitro VAR: José Luis González González (Comité de Castilla y León).

Campo: San Mamés.

Hora: 14.00.