Todas las versiones que Dani Alves ha ofrecido antes de su juicio por agresión sexual

Dani Alves está en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 20 de enero. El brasileño fue denunciado por, supuestamente, agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.

Quedan pocos días para que se celebre el juicio. Está previsto que se lleve a cabo los próximos días 5, 6 y 7 de febrero, cuando el futbolista conocerá su sentencia final.

La versión de la víctima del futbolista se ha mantenido intacta desde que declaró el pasado 20 de enero de 2023. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del brasileño, ya que ha dado hasta cinco versiones diferentes.

Primera versión: enero de 2023

Dani Alves envió un vídeo al programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 una semana después de los supuestos hechos. En este, el futbolista explicaba que no conocía a la mujer: "Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco. Nunca la vi a través de mi vida". Además, la acusó de denunciarle para aprovecharse de su fama.

Segunda versión: enero de 2023

Unos días más tarde empezó a haber las primeras contradicciones, ya que el brasileño declaró que fue al baño y que, mientras estaba dentro, llegó la víctima. Aun así, aseguró que no había pasado nada entre ellos, y que la chica estuvo a su lado mientras hacía sus necesidades.

A Dani Alves le constaba que las autoridades creían que había permanecido unos segundos en el servicio, mientras que las cámaras de la discoteca mostraban que estuvo más de un cuarto de hora.

Tercera versión: febrero de 2023

La defensa del brasileño se vio desmoronada cuando las investigaciones revelaron que había muestras de semen recogidas en el baño la misma noche de los hechos y tuvo que cambiar su declaración.

Alves afirmó que había mentido anteriormente para ocultar la infidelidad a su mujer, Joana Sanz, y que la supuesta víctima le practicó una felación mientras se encontraba sentado en el retrete. "Simplemente, fui cómplice de las ganas que ella tenía", declaró.

Cuarta versión: abril de 2023

Dos meses después, y tras haberse hallado restos biológicos del brasileño en el cuerpo de la víctima, el acusado tuvo que dar un volantazo y volver a cambiar su versión.

El futbolista reconoció que tuvo sexo con penetración con la joven, aunque insistió en que fue de forma consentida y que no lo contó antes para proteger "el honor" a la joven.

Quinta versión: enero de 2024

De esta última versión hace tan solo dos semanas. Dani Alves alegará en el juicio que había bebido más de la cuenta esa noche y que no era consciente de sus actos, ya que estaba "gravemente perjudicado por el consumo de alcohol".

Con esta declaración, se le podría rebajar la pena, incluso se le podría sentenciar una pena mínima de prisión, puesto que actúa como una atenuante de embriaguez.