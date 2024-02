Esta es la sentencia completa del 'caso Alves'

La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años en los lavabos de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona, la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022.

La resolución llega dos semanas después de la celebración del juicio, en el que Alves, que está encarcelado desde el 20 de enero de 2023, sostuvo que fue "sexo consentido" y que esa noche había bebido mucho.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona puede ser recurrida ahora ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y el Tribunal Supremo. El jugador brasileño salió este jueves a primera hora de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires, para ser conducido a la Audiencia de Barcelona y, de esta manera, comunicarle en persona la sentencia.

El tribunal, por lo tanto, no se ha creído la declaración del jugador, quien en el juicio afirmó que la denunciante, de 23 años entonces, había consentido las relaciones sexuales en el lavabo de la discoteca. "No me dijo ni que parara, ni que no quería. Estábamos disfrutando los dos ahí, ya está, nada más", señaló el jugador brasileño. Finalmente el tribunal ha impuesto un duro castigo a Alves por lo que, por ahora, seguirá en la cárcel.

Esta es la sentencia completa de la Audiencia de Barcelona

Sentencia completa del Caso Dani Alves Sentencia completa del Caso Dani Alves

Ambas partes pueden recurrir a instancias superiores tras considerar que no es una resolución firme. Este recurso se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que será el encargado de emitir su sentencia en unos meses.